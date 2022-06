Android 0.9 zum Download: Googles Uralt-Version aus dem Jahr 2007 kann jetzt heruntergeladen werden

Googles Betriebssystem Android hat in den eineinhalb Jahrzehnten seit der ersten Version eine extrem starke Entwicklung durchgemacht und kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Das erste Android-Smartphone kam erst Ende 2008 auf den Markt, aber natürlich gab es zuvor zahlreiche Prototypen, auf denen das Betriebssystem getestet wurde. Jetzt ist die zweitälteste bekannte Version an die Öffentlichkeit gelangt und kann heruntergeladen werden.



Abgesehen von der grundsätzlichen Struktur des Homescreens hat sich Android von der ersten Version bis heute sehr stark verändert und ist nicht mehr mit der damaligen Plattform vergleichbar. Daher kann ein Blick auf eine Uralt-Version sehr interessant sein und bei dem einen oder anderen Früheinsteiger vielleicht auch nostalgische Erinnerungen wecken. Wir haben euch vor einiger Zeit bereits das erste intern verwendete Android-Smartphone Sooner vorgestellt und jetzt ist ein Build aufgetaucht, der noch weit vor diesem datiert.

Aus mehreren Quellen, die nicht näher genannt sind, konnte nun ein Ur-Android mit der Versionsnummer „google-sooner-htc-29386.0.9.0.0“ vom 29. August 2007 kompiliert und veröffentlicht werden. Schon an der Versionsnummer ist zu erkennen, dass diese für den Prototypen Sooner konzipiert ist und Google von Beginn an sehr eng mit HTC kooperiert hatte – das ja schlussendlich auch das erste echte Android-Smartphone auf den Markt gebracht hat.

Die Bezeichnung des Downloads beim Internet Archive lautet „Android 0.9“, was aufgrund des sehr frühen Builds vielleicht sogar zu hochgegriffen ist. Man war damals sicherlich noch weit von Android 1.0 entfernt, aber wie weit das Projekt im Vergleich zum Start als Digitalkamera-Betriebssystem bereits fortgeschritten war, lässt sich nicht mehr feststellen.









Wer etwas basteln möchte, kann sich die Firmware für dieses Gerät inklusive dem Android-ROM jetzt herunterladen und vielleicht in einer virtuellen Umgebung installieren. Ich habe leider zu wenig Ahnung von dieser Materie und kann nicht sagen, ob man damit überhaupt etwas anfangen kann. Aber vielleicht will man es auch einfach in seiner Sammlung haben, bevor die Verbreitung möglicherweise von Google unterbunden wird. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber lieber heute als nächste Woche herunterladen 😉

Vielleicht findet sich ein Bastler, der diese Urversion zum Laufen bringt und ein paar Einblicke in Form von Screenshots oder Videoaufnahmen geben kann. Würde man in der Android-Geschichte noch weiter zurückgehen, bliebe wohl nur die bereits angesprochene Vergangenheit als Digitalkamera-Betriebssystem. Die Entwicklung von Android wurde im Herbst 2003 von Andy Rubin begonnen, 2005 wurde das Unternehmen von Google übernommen (weit vor der iPhone-Präsentation) und es sollte noch bis Herbst 2008 dauern, dass das HTC Dream (auch bekannt als T-Mobile G1) auf den Markt kam.

» Android Sooner Download