Pixel Watch: Googles neue Smartwatch wird teuer; Fitbit-Gründer spricht von einem ‚Super Premium Produkt‘

Google hat vor wenigen Tagen nach jahrelanger Wartezeit endlich die Pixel Watch angekündigt, mit der man groß in den Smartwatch-Markt einsteigen will. Mit Details hat man sich allerdings zurückgehalten und weder technische Informationen noch einen Preis genannt. Schon vor Monaten ging die Tendenz in Richtung Premium und nun wurde das in einem Interview bestätigt: Die Pixel Watch wird teuer.



Gefühlt stand die gesamte Google I/O im Vorfeld im Zeichen der Pixel Watch, doch schlussendlich wurden alle Interessierten enttäuscht, denn mehr als einen Teaser gab es nicht zu sehen. Man hält die Smartwatch unnötig lange zurück und wird sie nicht vor Herbst dieses Jahres auf den Markt bringen. Doch auch damit will noch keine echte Vorfreude aufkommen, denn man hat keinerlei Anhaltspunkte für die Preisgestaltung genannt, von der natürlich ein großer Teil des Erfolgs abhängen wird.

Wer dachte, dass man durch die sehr guten Erfahrungen mit dem Pixel 6 eher in mittleren Segment fischen will, der dürfte allerdings enttäuscht werden. Schon seit mehreren Monaten vermuten viele Leaker einen hohen Preis für die Smartwatch und jetzt hat Fitbit Co-Gründer James Park genau das in einem Interview bestätigt. Zwar nennt auch er keinen Preis, aber die folgende Aussage lässt sich kaum anders deuten:

At a high level, the mission of Fitbit still continues at Google: It’s to help make everyone in the world healthier. The Pixel Watch is going to be part of a family of devices from Google and Fitbit that fits into different ranges of prices. So you can have super premium devices under the Pixel brand. And then we’ll continue to have Fitbit devices at other prices as well.