Noch vor der Pixel Watch: Der Google Assistant kommt auf die Samsung Galaxy Watch 4 – Rollout beginnt

Googles neues Betriebssystem Wear OS 3.x hat schon im vergangenen Jahr Premiere auf der Samsung Galaxy Watch 4 gefeiert, die auch in absehbarer Zukunft die einzige Smartwatch mit der neuen Plattform bleiben wird. Seit dem Start warten die Nutzer auf den Rollout des Google Assistant und nun hat Samsung endlich den Startschuss geben können. Ab dem heutigen Tag soll der Google Assistant für alle Nutzer der Smartwatch zur Verfügung stehen.



Die Samsung Galaxy Watch 4 ist die einzige Smartwatch mit Wear OS 3.x, aber die Nutzer müssen in puncto Sprachassistent seit dem Start mit Bixby vorlieb nehmen. Schon bei der damaligen Ankündigung hieß es, dass sich der Google Assistant etwas verspäten wird, wobei manch einer wohl mit wenigen Wochen oder Monaten gerechnet hat. Mittlerweile ist es mehr als ein halbes Jahr und es wurde deutlich, dass dieser wohl von Google für die Premiere auf der Pixel Watch zurückgehalten wird.

As we celebrate one year of collaboration and success, we’re opening up the ecosystem even further by bringing new experiences and benefits to Galaxy Watch4 users. This summer, I’m excited to share that Galaxy Watch4 users will be able to download Google Assistant to their device, featuring faster and more natural voice interactions, enabling quick answers and on-the-go help.