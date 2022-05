Mit dem Google Übersetzer lassen sich einzelne Worte, ganze Sätze oder etwas längere Texte und Webseiten in eine beliebige unterstützte Sprache übersetzen. Als Nutzer erhält man das Ergebnis innerhalb weniger Augenblicke, kann diese Übersetzung verwenden und wird sie in den allermeisten Fällen wohl nie wieder brauchen. Dennoch wird nun ein Verlauf eingeführt, der alle Übersetzungen in der Cloud speichert.



Der Google Übersetzer hat in den letzten Wochen überraschend viele Updates bekommen und in diesen Tagen steht schon das nächste vor der Tür: Viele Nutzer berichten derzeit, dass ihnen das Abspeichern der Übersetzung in der Cloud angeboten wird, was man einmalig aktivieren oder deaktivieren kann. Natürlich lässt sich das auch später in den Einstellungen erneut festlegen. Es verhält sich so, dass die Speicherung bei Nutzung des Google-Kontos automatisch aktiviert ist. Möchtet ihr es nicht speichern, müsst ihr euch ausloggen. Einen Inkognito Modus, wie in anderen Apps, gibt es nicht.

Die Übersetzungen werden in der Cloud gespeichert und sind somit plattformübergreifend abrufbar. Einzelne Übersetzungen lassen sich mit einem Stern markieren, um sie schnell wieder zu finden. Abrufen könnt ihr sie über das Account-Menü unter „Verlauf“. Mir persönlich fällt zwar kein Szenario ein, in dem ich eine Übersetzung nochmal hätte aufrufen wollen – erneut übersetzen geht meist schneller – aber es gibt sicherlich Anwendungsfälle.

Was auch aus dem Support nicht hervorgeht: Wird Quell- und Zielwort gespeichert oder nur das Quellwort und die Zielsprache? Weil sich die Übersetzungen immer wieder ändern können, könnte das relevant sein.

» Viele neue Google-Produkte kommen: Was wir von der Google I/O erwarten können – Pixel, Android & Smart Home

» Google-Produkte Gratis oder stark reduziert: Play Points-Nutzer erhalten Gutscheine für den Google Store

[AndroidPolice]