Google-Produkte Gratis oder stark reduziert: Play Points-Nutzer erhalten Gutscheine für den Google Store

Um den Kauf von digitalen Inhalten im Google Play Store anzukurbeln, wurde vor längerer Zeit das Bonusprogramm Google Play Points geschaffen, das den Nutzern für die gesammelten Punkte einige Vorteile bieten soll. Jetzt wird das Ganze noch attraktiver, denn einige Nutzer berichten, dass sie Gutscheine für Produkte aus dem Google Store erhalten haben, die sie günstiger oder gar kostenlos erwerben können.



Durch den Kauf von Apps, Spielen und In-App-Items lassen sich nach vorheriger Anmeldung die Google Play Points verdienen, die sich wiederum für Vorteile im Play Store einlösen lassen. Alle Details dazu haben wir euch vor einiger Zeit in diesem Artikel zusammengefasst. Jetzt haben einige Nutzer, die sich mindestens im Gold-Status befinden, Gutscheine für Google-Produkte erhalten, die sich deutlich vergünstigt oder gar Gratis im Google Store bestellen können.

Zu den Vorteilen gehören etwa die Pixel Buds A-Kopfhörer für nur 59 Dollar statt 99 Dollar, eine Fitbit Charge 5 für 109,95 statt 149,95 oder auch das Nest Hub 2 Smart Display für 59,99 statt 99,99. Manch andere hatten noch mehr Glück und können sich einen Gratis Chromecast mit Google TV sichern. Die Vorteile sind wohl recht unterschiedlich und könnten eher zufällig an die Nutzer verteilt werden. Der Gratis Chromecast wurde einem Gold-Nutzer angeboten, während der 40 Dollar-Rabatt bei Platinum-Nutzern aufgetaucht sind.

Derzeit gibt es nur Berichte von US-Nutzern, aber häufig werden solche Aktionen im Laufe der folgenden Tage oder Wochen auch in anderen Ländern gestartet. Haltet also einfach mal die Augen in eurem Posteingang offen, ob ihr einen Gutschein aus dem Google Store erhalten habt.

