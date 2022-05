ESC Livestream: YouTube zeigt das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 ab 21:00 Uhr Live (Video)

Heute Abend steigt das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 live aus Turin – und auch in diesem Jahr werden wieder Hunderte Millionen Menschen aus aller Welt, über die Grenzen Europas hinaus, einschalten. Wie schon in den vergangenen Jahren, müsst ihr euch nicht unbedingt das TV-Programm antun, sondern könnt den musikalischen Abend auch im Livestream bei YouTube genießen. Um 21:00 Uhr beginnt der HD-Stream und dürfte dort ebenfalls Millionen Zuschauer erreichen.



Nachdem der ESC 2020 aus bekannten Gründe vollständig entfallen ist und auch 2021 in etwas kleinerem Rahmen stattfinden musste, geht es heute Abend auf der großen Bühne in Turin (Italien) endlich wieder in großem Stil weiter. Dutzende Länder werden beim 66. Eurovision Song Contest vertreten sein und bekanntlich nicht alle aus dem europäischen Raum stammen. Insgesamt haben 40 Länder, darunter Australien, ihre musikalischen Vertreter nach Italien geschickt. Russland wurde für dieses Jahr ausgeschlossen.

Im großen Finale, das heute Abend stattfindet, werden 25 Länder ihre Songs auf der Bühne präsentieren und alle 40 teilnehmenden Ländern – auch die, die ihre Interpreten aufgrund des Halbfinals nicht auf die Bühne schicken konnten – den Sieger küren. Obwohl ich mir den ESC gefühlt schon immer ansehe und auch dieses Jahr dabei bin, habe ich keine Ahnung wer für D, A, CH antritt. Dennoch hoffen wir alle natürlich auf viele „12 points go to Germany!“.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Punktevergabe am Ende aussehen wird, die ja vor einiger Zeit glücklicherweise modernisiert und sehr viel spannender gehalten wurde. Schon seit Wochen heißt es allerdings, dass es keine Frage ist, ob die Ukraine gewinnt, sondern nur wie hoch. Oder wird es doch ganz anders? Wir werden es heute Nacht erfahren.









Livestream des Eurovision Song Contest 2022 ab 21:00 Uhr

In obigem Stream wird der gesamte Eurovision Song Contest 2022 live übertragen und dürfte auch in diesem Jahr wieder mehrere Millionen Zuschauer anlocken. Da der Eurovision Song Contest auch außerhalb Europas sehr populär ist und nicht überall im TV übertragen wird, ist der Ansturm meist riesig. Im Jahr 2016 wurde der Eurovision Song Contest erstmals bei YouTube übertragen und konnte dort auf Anhieb ganze 2 Millionen Zuseher gewinnen. Damals war es der bis dahin drittgrößte Livestream überhaupt auf Googles Videoplattform.

Der Stream beginnt um 21:00 Uhr und zeigt die gesamte Show inklusive Punktevergabe und natürlich ohne Werbeunterbrechung.