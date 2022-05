Google I/O 2022: Die wichtigsten Ankündigungen aus der Keynote des Google-Events in elf Minuten (Video)

Die Entwicklerkonferenz Google I/O ist am Freitag zu Ende gegangen und war in diesem Jahr vollgepackt mit Ankündigungen und Ausblicken, die uns unzählige neue Produkte gebracht haben. Natürlich haben wir euch hier im Blog im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten über alles wichtige informiert, aber vielleicht möchtet ihr es nochmal aus erster Hand sehen. Google zeigt euch die I/O-Keynote in nur 11 Minuten.



Wenn Google schon mal zu einem Event lädt, dann richtig. Es gab nicht nur sehr viele Ankündigungen auf der Google I/O (Hier eine schnelle Zusammenfassung), sondern man hat auch die Keynote sehr lang gezogen – diese ging inklusive Vorprogramm über zwei Stunden und konnte gerade zu Beginn etwas ermüdend sein. Niemand will der Sicherheit, dem Nutzerkomfort, den smarten Funktionen und den Eingabehilfen ihre Wichtigkeit absprechen, aber gerade zu Beginn grenzt es an Selbstbeweihräucherung.

Doch spätestens, als man auf die Plattformen und Hardware zu sprechen kam, dürften viele Zuschauer die Lauscher wieder aufgesperrt haben – und es gab sehr viel zu hören, weniger zu sehen und einiges zu erfahren. Gerade beim interessantesten Teil ist man sehr schnell durch die einzelnen Programmpunkte gehetzt, sodass man auch den Zusammenschnitt recht gut gestalten konnte. Möchtet ihr euch die wichtigsten Ankündigungen noch einmal selbst ansehen, könnt ihr das nun ohne großes Vorspulen tun.

Google hat eine 11-minütige Version der I/O Keynote zusammengeschnitten und bei YouTube hochgeladen. Ganz im Sinne von TLDR;, das auch bei den Ankündigungen rund um Google Workspace eine wichtige Rolle gespielt hat. Schnell anschauen und das wichtigste gesehen haben.









Google I/O in 11 Minuten

Google I/O in voller Länge

Wer viel Zeit hat und sich die gesamte Keynote noch einmal antun möchte, kann das natürlich ebenfalls tun. Schaut euch auch unsere schriftlichen Zusammenfassungen mit allen Informationen und Bildern an:

