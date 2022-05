Aktionen im Google Store: Starke Rabatt auf die Pixel 6-Smartphones, Chromecast & Smart Home-Bundles

Google hat in dieser Woche viele neue Produkte vorgestellt, die sich allesamt demnächst im Google Store einfinden werden und Platz benötigen. Jetzt ist man dabei, die Lager zu leeren und bietet lohnende Rabatte auf die smarte Hardware. So könnt ihr das Pixel 6 jetzt schon ab 569 Euro erhalten, für das Pixel 6 Pro gibt es 100 Euro Rabatt und in der besten Konstellation sogar 700 Euro Rabatt.



Im deutschen Google Store gibt es neue Aktionen, die vor allem für Pixel 6-interessierte sehr interessant sind. Natürlich haben die Smartphones durch Pixel 6a und Pixel 7 ein wenig an Attraktivität verloren, aber es sind noch immer sehr gute Geräte, bei deren Kauf ihr einiges sparen könnt. Schaut einfach in die folgende Liste der aktuellen Aktionen. Neu hinzugekommen ist außerdem das Paket bestehende auf Chromecast und Nest Hub 2 für nur 99,99 Euro.

Die aktuellen Aktionen im deutschen Google Store:

80 Euro Rabatt beim Kauf von Pixel 6

100 Euro Rabatt beim Kauf von Pixel 6 Pro

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 700 € zurückzuerhalten, wenn du dein iPhone beim Kauf eines Google Pixel in Zahlung gibst.*

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 350 € zurückzuerhalten, wenn du dein altes Samsung Smartphone beim Kauf eines neuen Google Pixel in Zahlung gibst.*

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 300 € zurückzuerhalten, wenn du dein altes Google Pixel beim Kauf eines neuen Google Pixel in Zahlung gibst.*

Sparen sie 39 Euro beim Kauf eines Chromecast und Nest Hub 2

39 € Rabatt beim Kauf von 3 Nest Protect-Geräten

Jetzt im Angebot: Spielen und streamen mit dem Google TV-Set. Spare 39 Euro.

Jetzt im Angebot: Spielen und streamen mit dem Google TV-Set und Adapter. Spare 49 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Haustür-Überwachung“. Spare 30 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“. Spare 70 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“ mit Türklingel. Spare 70 Euro.

Jetzt sparen: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“ im Angebot mit einer zusätzlichen Nest Cam. Spare 70 Euro.

Jetzt sparen: Das Set „Haustür“ im Angebot mit zwei Nest Cams. Spare 90 Euro.

» Google Store Angebote

» Smarte Aktionen bei Amazon: Fire TV, Fire Tablets, Echo Smart Speaker, Smart Displays & mehr stark reduziert

» Pixel: Google kündigt viele neue Produkte an – Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Tablet & Pixel Buds Pro (Galerie & Video)