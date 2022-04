Pixel 6a: Googles neues Budget-Smartphone schlägt das Pixel 6! Geleakter Benchmark zeigt mehr Details

Google dürfte schon sehr bald das Pixel 6a vorstellen, das eigentlich als Budget-Ableger des Pixel 6 an den Start gehen und mit einer schwächeren Leistung zu einem günstigeren Preis verkauft werden soll. Aber möglicherweise wird das nicht in allen Bereichen der Fall sein, denn ein neuer Benchmark zeigt nun: Das Pixel 6a schlägt das Pixel 6 in puncto Performance!



Die Erwartungen an das kommende Pixel 6a (Hier alle Infos) sind riesig, denn der große Bruder Pixel 6 ist ein sehr gutes Smartphone, die ersten beiden Budget-Generationen (Pixel 3a und Pixel 4a) konnten ebenfalls begeistern und das nur in den USA und Japan erschienen Pixel 5a ist in diesen Ländern ebenfalls populär. In den letzten Wochen wurde vor allem über das Erscheinungsdatum spekuliert, das angeblich von Mai auf Juli verlegt wurde, doch auch an der Specs-Front gibt es etwas Neues.

Das Pixel 6a ist in einem Geekbench-Benchmark aufgetaucht und präsentiert sich dort mit starker Leistung. Sogar so stark, dass man das Pixel 6 um Haaresbreite in den Schatten stellt. Leider lassen sich daraus keine konkreten Details ablesen, aber wenn das Pixel 6a besser ist als das Pixel 6, oder zumindest gleichwertig, dann steht hier der nächste Verkaufsschlager vor der Tür. Natürlich abhängig davon, dass man das Pixel 6 beim Preis sehr viel deutlicher schlägt. Beide Geräte setzten auf einen Octacore mit 1,8 Gigahertz.

Der nächste bekannte Wert ist der verbaute Arbeitsspeicher, dieser soll Pixel a-typisch bei 6 Gigabyte liegen. Das Pixel 6 verfügt über 8 Gigabyte RAM. Als Betriebssystem kommt Android 12 zum Einsatz, was absolut nicht überraschend ist.









Oben seht ihr noch einige weitere wichtige Benchmarks. Schaut euch einmal das vollständige Vergleich-Benchmark an, bei dem das Pixel 6a in mehreren Spezialkategorien vorn liegt. Es gibt nur wenige Einträge, in denen das Pixel 6 klar von liegt und in den allermeisten Bereichen ist man um Haaresbreite gleichauf. Da der Tensor-Chip zum Einsatz kommt, könnte Google die Leistung durch Optimierungen nach oben geschraubt haben.

Gut möglich, dass das Pixel 6a tatsächlich bessere Leistung bringt als das Pixel 6, aber Google kann auch das 2021er-Flaggschiff aktualisieren und per Software-Update an der Leistungsschraube drehen. Gut möglich, dass man da für die Google I/O eine kleine Überraschung im Gepäck hat.

