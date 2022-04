Pixel Launcher: Update auf Android 13 Beta bringt neue Google-Suchleiste in den App Drawer (Screenshots)

Die erste Android 13 Beta bringt nicht nur Neuerungen am Betriebssystem und dessen Oberfläche mit, sondern beeinflusst auf den Pixel-Smartphones auch den Pixel Launcher. Dieser erhält mit dem jüngsten Update eine neue Suchleiste, die nicht mehr nur aus der lokalen Filterfunktion besteht, sondern die vollständige Google-Suchleiste an dieser Stelle platziert. Praktisch, aber wohl überflüssig.



Die Google-Suchleiste ist auf den allermeisten Android-Smartphones dauerhaft präsent und entweder am unteren Displayrand oder per Widget etwas weiter oben auf dem Homescreen zu finden. In allen Fällen lässt sich damit nicht nur das Web durchsuchen, sondern auch die lokalen Inhalte auf dem Gerät. Am unteren Rand erscheinen App-Icons der installierten Anwendungen, die sich darüber aufrufen lassen. Genau das könnte der Grund sein, dass man diese mit der Beta erneut in den App Drawer bringen möchte.

Ab der ersten Android 13 Beta, die seit zwei Tagen für alle Pixel-Smartphones zur Verfügung steht, ist die ursprüngliche Suchfunktion des Pixel Launcher App Drawer durch die Google-Suchleiste ersetzt worden. Dadurch gibt es nicht nur weitere Verknüpfungen wie etwa die Sprachsuche und Google Lens, sondern auch die üblichen Suchergebnisse. Es werden also die gefundenen Inhalte aus dem Web gegenüber den lokal installierten Apps priorisiert. Ist an dieser Stelle nicht ganz so sinnvoll, könnte aber noch umgedreht werden.

Es wird darüber diskutiert, ob es sich um einen Bug oder einen absichtlichen Tausch handelt. Ich denke, dass man den Austausch bewusst vorgenommen hat und in Zukunft an dieser Stelle eine andere Priorisierung der Ergebnisse vornehmen wird.

» Android 13: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta-Version des neuen Google-Betriebssystems

[9to5Google]