Die Bezahlplattform Google Pay hat sich mitsamt allen Vorgänger-Produkten über die Jahre mehrfach gewandelt und schon bald steht der nächste Komplettumbau an. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Googles große Finanzpläne gescheitert sind und die Plattform einen Neustart erhalten soll, möglicherweise auch international. Jetzt ist das neue Logo aufgetaucht, das auch auf eine Namensänderung hindeuten könnte.



Google Pay hat viele Vorgänger, die von Android Pay über Google Wallet bis hin zum damaligen Google Checkout reichen. Irgendwann hatte man alles unter dem Dach von Google Pay zusammengefasst und die Plattform erfolgreich auf den Smartphones positioniert. Vor zwei Jahren schuf man dann allerdings das „neue Google Pay“ (GPay), das nur in wenigen Ländern zur Verfügung steht und sich verstärkt auf Finanzdienstleistungen konzentrieren sollte – mit überschaubarem Erfolg.

Die „neue App“ steht schon wieder zur Debatte und es ist zu erwarten, dass diese in ihrer aktuellen Form nicht mehr lange existieren wird. Und was wäre ein echter Neustart ohne neues Logo? Das haben sich auch Googles Designer gedacht und haben der Plattform ein neues Logo spendiert, das nun erstmals durch einen Teardown ans Licht gekommen ist. Genutzt wird es noch nicht, aber es sieht final aus und dürfte somit die Variante sein, die wir in Zukunft häufiger sehen werden.

Es kommen die üblichen Google-Farben zum Einsatz, sodass man sich auch bei dieser Linie treu bleibt. Wir sehen erst einmal nur das Icon ohne Schriftzug oder weiteren Produktnamen, das aber allein schon durch die Farbwahl eindeutig als ein Google-Produkt zu erkennen ist. Gut möglich, dass es einzig bei diesem Icon als Logo bleibt. Auf folgender Grafik seht ihr die drei aktuellen Varianten.









Das neue Logo zeigt ein Wallet (Geldbörse) und dessen Kreditkarten. Unter anderem aus diesem Grund, aber auch durch Gerüchte der letzten Monate, kann man über eine Umbenennung in „Google Wallet“ spekulieren – was ja kein unbekannter Name ist (siehe erster Absatz). Unklar bleibt, ob man die beiden zuvor getrennten Apps Google Pay und GPay damit wieder zusammenführt oder gar noch eine dritte App schaffen wird. Eine Zusammenführung wäre wohl das Beste, um die Nutzer nicht zu sehr zu verwirren. Allerdings will man wohl auch mit Blick auf den missglückten US-Neustart nicht weltweit alle Nutzer mit einer (aus heutiger Sicht) unnötigen neuen App belästigen.

Bisher ist nichts zur neuen App bekannt, aber wenn das Logo schon einmal aufgetaucht ist und die Google I/O vor der Tür steht, könnte es gar nicht mehr so lange dauern, bis es da eine größere Ankündigung gibt.

Kurios übrigens: Das zweite Logo zeigt die US-App „GPay“. Das dritte Logo zeigt zwar genau diesen Schriftzug, nämlich ebenfalls „GPay“, ist aber das Logo für das hierzulande verfügbare „Google Pay“. Allein schon daran zeigt sich, dass die damalige Aufspaltung in zwei unterschiedliche Apps nicht ganz durchdacht gewesen ist.

» Google Discover: Auf dem Weg zum Social Nachrichten-Stream – neuer Like-Zähler wird getestet (Screenshot)

» Pixel Launcher: Neue Informationen für das ‚auf einen Blick‘-Widget – Details zu Lebensmittelbestellungen

[9to5Google]