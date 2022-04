Waze: Googles Navigation-App startet neuen Retro-Modus – navigieren wie in den 70ern, 80ern und 90ern

Google betreibt neben der Kartenplattform Google Maps seit vielen Jahren auch die Navigationsplattform Waze, die völlig vom Schwesterprodukt unabhängig ist und nicht nur funktionell eigene Wege geht. Auch beim Marketing und der Darstellung gibt man sich eher unterhaltsam und treibt das nun mit einem neuen Feature auf die Spitze: Mit dem neuen Retro Modus kann man sich die 70er, 80er und 90er ins Auto holen.



Rein statistisch ist die überwiegende Mehrheit der heutigen Autofahrer in den 70ern, 80ern und 90ern geboren. Doch diese Zeiten sind lange vorbei und so manch eine sehnt sie sich vielleicht zurück – nicht nur musikalisch. Das weiß man auch bei der Google-Tochter Waze hat nun den Retro Mode vorgestellt, der im ersten Moment nach Aprilscherz klingt, aber tatsächlich weltweit in der Form angeboten wird. Musik und Darstellung aus den drei legendären Jahrzehnten.

Der Retro Mode sorgt dafür, dass die Fahrzeuge auf den Karten passend zum ausgewählten Jahrzehnt dargestellt werden. In den 70ern geht es noch Richtung Flower Power, in den 80ern eher in Richtung des DeLorean und anderen aufgemotzten Fahrzeugen und in den 90ern ist schon ein Hauch SUV gepaart mit einem Pickup zu spüren. Zusätzlich gibt es eine musikalische Zeitreise, die Waze gemeinsam mit dem neuen Partner TuneIn anbietet und ein entsprechendes Radioprogramm aus dem ausgewählten Jahrzehnt ablaufen lässt.

Der neue Modus ist global verfügbar, wird allerdings nur in den Sprachen englisch, französisch und portugiesisch angeboten. Ihr solltet euer Navi also auf Englisch umstellen und schon kann die Zeitreise durch die Jahrzehnte beginnen.

