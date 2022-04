Google Discover: Auf dem Weg zum Social Nachrichten-Stream – neuer Like-Zähler wird getestet (Screenshot)

Der Google Discover Feed ist ein wichtiger Bestandteil des Pixel Launcher und verfolgt das Ziel, alle Nutzer mit mehr oder weniger interessanten Schlagzeilen zu versorgen. Bisher war der Feed eine Einbahnstraße, doch das könnte sich schon bald ändern, denn nun wird eine soziale Komponente getestet, die sich schon lange in Vorbereitung befindet: Bei ersten Nutzern zeigt sich ein Like-Zähler.



Beim Google Discover Feed tut sich wieder etwas, denn nach längerer Zeit des Stillstands tauchen in diesen Tagen einige Experimente auf. Begonnen hat das mit mehreren Info-Widgets über dem Stream und nun testet man einen Like-Zähler. Ein solcher ist in diesen Tagen bei mindestens einem Nutzer aufgetaucht und zeigt direkt neben dem Herz-Button eine Zahl an. Diese sollte zeigen, wie viele andere Nutzer diesem Artikel ein Herz gegeben haben – erklärt wird das aber nicht.

Mit dieser Funktion macht man aus der Einbahnstraße Discover einen mehr sozialen Stream, bei dem sicherlich auch der Like-Zähler als zusätzliche Gewichtung zum Einsatz kommen kann. Derzeit ist ein solcher Wert aber noch kaum aussagekräftig, denn die meisten Nutzer dürften den Button aufgrund mangelnder Rückmeldung gar nicht verwenden. Damit ist es bisher ähnlich sinnvoll wie seit einigen Monaten der Daumen runter-Button bei YouTube.

Wir dürfen gespannt sein, ob man in diese Richtung weiter ausbaut. Fehlen ja eigentlich nur weitere Reaktionen oder gar eine Kommentarfunktion und schon hat man wieder ein auf Social getrimmtes Produkt im Portfolio.

