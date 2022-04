Google Chrome: Neues Overlay für das Onlineshopping kommt – soll Nutzer über Onlineshops informieren

Internet is for shopping. Google ist schon ewig mit diversen Produkten rund um das Onlineshopping aktiv und dürfte schon sehr bald innerhalb des Chrome-Browsers nachlegen. Bei einigen Nutzern der experimentellen Version taucht in diesen Tagen ein neues Overlay auf, das die Nutzer über die Seriösität und Zuverlässigkeit von Onlineshops informieren soll. Dazu gibt es Bewertungen von anderen Nutzern.



Für viele Nutzer dürfte es völlig normal sein, sich vor dem Besuch von neuen Orten auf Google Maps oder anderen Plattformen über Bewertungen zu informieren. Egal ob Hotels, Restaurants, Ausflugsziele oder Geschäfte. Bei Onlineshops sieht das ein bisschen anders aus, aber das will Google innerhalb des Chrome-Browsers ändern. Bei ersten Nutzern der Version 102, die sich aktuell in der Developer-Phase befindet, wird beim Besuch eines zuvor nicht aufgerufenen Onlineshops ein neues Panel angeboten.

Nutzer werden darüber informiert, dass sie in diesem Panel wichtige Details abrufen und so einen ersten Eindruck der Zuverlässigkeit und Seriösität erhalten können. Neben der Verbindungssicherheit und der Cookie-Nutzung und dem letzten Besuch gibt es eine Sterne-Bewertung inklusive Rezensionen zu sehen. Diese stammen sowohl von Google als auch von anderen Quellen aus dem Web, so wie man das schon aus der Websuche oder auch von Google Maps kennt.

Ich denke, dass kann ein sehr guter Gradmesser sein und potenziell kleineren und unbekannten Onlineshops helfen, neue Kunden zu gewinnen. Für Google ist es ein weiterer Schritt in die Onlineshopping-Welt, der sicherlich nicht der letzte bleiben wird.

» Google Chrome 100: Die 100 coolsten Web-Momente & Meileinsteine in der Geschichte des Chrome-Browsers

» Google Chrome Web Store: Zwei neue Badges werden ausgerollt – Abzeichen für vertrauenswürdige Entwickler

[AndroidPolice]