Google Chrome: Google will Cookie-Banner zukünftig selbst ausfüllen – KI soll alles automatisch ablehnen

Wer im Internet surft und eine Seite erstmals oder erstmals seit längerer Zeit wieder aufruft, sieht sie immer wieder: Die Cookie-Banner. Über Sinn und Unsinn kann man streiten, aber sie sind da. Aber vielleicht nicht mehr lange, denn Google arbeitet an einer neuen Software, die diese Banner automatisch bedienen und nur die notwendigen Cookies akzeptieren soll. Eine entsprechende Chrome-Erweiterung ist in Planung.



Erst vor wenigen Tagen hatte Google angekündigt, einen alles Ablehnen-Button einführen zu wollen und nun wird der nächste Schritt bekannt, um die Cookie-Banner zu entschärfen oder durch Automatisierung verschwinden zu lassen. Gemeinsam mit der University of Wisconsin-Madison arbeitet man an einer Künstlichen Intelligenz, die die Banner automatisch ausfüllen soll. Es geht darum, dass nur die notwendigen Cookies akzeptiert und alle anderen abgelehnt werden.

Nach eigenen Angaben liegt die Erfolgsquote bei den 500 populärsten Webseiten derzeit bei 91 Prozent, was schon ein recht guter Wert ist. Sobald man die Zuverlässigkeit deutlich erhöhen konnte, will man die Technologie offiziell anbieten und auch in den Chrome-Browser bringen. Schlussendlich wird man damit zum Ergebnis kommen, aber für mich führt sich das Ganze Banner-System damit ad absurdum. Statt den Browser etwas umständlich ausfüllen zu lassen, sollte man andere technische Schnittstellen schaffen.

Bleibt abzuwarten, ob diese Technologie in Zukunft überhaupt noch notwendig ist oder sich das Ganze durch neue Vorgaben wie dem bereits erwähnten „Alles ablehnen“-Button nicht doch noch in Luft auflöst. Dass Google überhaupt an so etwas arbeitet, obwohl man selbst von zielgerichteter Werbung lebt, zeigt die große Hoffnung in den eigenen „Cookie-Nachfolger“ Topics.

[Futurezone]