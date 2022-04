Cookie-Banner: Ablehnen wird einfacher – Google will schon bald den ‚Alles ablehnen‘-Button einführen

Seit einigen Jahren kommt man im Web nicht um sie herum: Die Cookie-Banner. Beim ersten Besuch einer Webseite muss man dem Tracking entweder zustimmen oder dieses mit mal mehr und mal weniger großen Aufwand ablehnen – auch bei Google. Jetzt hat Google angeblich zugesagt, die Ablehnung deutlich zu vereinfachen und dieses den Nutzern mit nur einem einzigen Button zu ermöglichen. Das könnte ein Signal für das gesamte Web werden.



Wer zum ersten mal ein Google-Produkt jeglicher Art benutzt, muss den Cookie-Banner durchlesen (*zwinker*) und sich dafür entscheiden, das Speichern von Cookies zu erlauben oder abzulehnen. Kennt man von Millionen anderen Webseiten und das Ablehnen ist praktisch überall eine Mammutaufgabe bis unmögliches Unterfangen. Weil Google aber allein schon aufgrund der Bedeutung unter besonderer Beobachtung steht, soll das Unternehmen nach mehrere Klagen nun schriftlich zugesagt haben, einen „Alles ablehnen“-Button einzuführen.

Der Button soll genau das tun, was er beschreibt: Alle Cookies, bis auf die funktionellen, ablehnen, ohne sich dafür durch lange Menüs klicken und in diverse Fallen geraten zu müssen. Ein offizielles Statement gibt es dazu nicht, sondern es wurde vom Hamburger Datenschutzbeauftragten veröffentlicht – der aber an der Quelle sitzt und sich das wohl nicht aus den Fingern gesaugt hat. Zuerst soll dieser Button in Frankreich auftauchen, etwas später in Deutschland und perspektivisch wohl in jedem Land.

Das passt sehr gut zu Googles Bemühungen, sich von den Drittanbieter-Cookies zu verabschieden und stattdessen mit Topics eine Alternative zu etablieren. Das ändert zwar nicht viel am Tracking und dem Ergebnis für den Nutzer, gibt diesen aber etwas mehr Kontrolle. Bleibt abzuwarten, ob man es mit dem zweiten Anlauf nach dem FloC-Debakel erreichen kann.

» Android Auto: Das neue Coolwalk-Design kommt bald – Google testet vertikale Navigationsleiste (Screenshots)

» Google Workspace: Kostenloses Apps-Paket aus der G Suite wird in wenigen Wochen eingestellt (Update)

[Der Standard]