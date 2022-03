Pixel 6: Wie erfolgreich sind die Smartphones? Googles Tensor erreicht schon jetzt nennenswerte Marktanteile

Mit den Pixel 6-Smartphones ist Google ganz neue Wege gegangen und hat nicht nur äußerlich, sondern auch unter der Haube stark aufgerüstet – unter anderem mit dem Tensor-SoC. Über die Verkaufszahlen der Smartphones ist nach wie vor offiziell nichts bekannt, doch eine neue Statistik lässt aufhorchen: Google hat schon jetzt einen messbaren Marktanteil im globalen SoC-Markt.



Schon weit vor dem Verkaufsstart war vielen Beobachtern klar, dass sich die Pixel 6-Smartphones im Vergleich zu allen vorherigen Pixel-Generationen sehr gut verkaufen werden: Die Fakten wussten zu begeistern, jeder neue Leak hat das verstärkt und auch die Reaktionen der Tech-News-Leser und potenziellen Käufer waren durchweg positiv – fast schon euphorisch. Tatsächlich waren die Smartphones in den ersten Wochen schwer erhältlich und Google sprach früh davon, über den eigenen Erwartungen zu liegen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ich darüber spekuliert, ob Google tatsächlich schon zehn Millionen Pixel 6 verkauft haben könnte. Eine verlässliche Antwort gibt es darauf nicht, denn ohne handfeste Fakten bleiben eben nur die Spekulationen. Jetzt stützt sich die These über sehr gute Verkaufszahlen im Multi-Millionen-Bereich erneut: Marktforscher wissen zu berichten, dass Googles Tensor-Chip schon jetzt einen Marktanteil von 1 bis 2 Prozent hat.

Die Pixel 6-Smartphones sind derzeit die einzigen Geräte am Markt, in denen der Tensor-Chip verbaut ist. Dementsprechend sind die Tensor-Zahlen 1:1 auf die Pixel 6-Smartphones zu übertragen. Und das zeigt einen wirklich beeindruckenden Erfolg, den Google in der Höhe wohl vor allem in der ersten Generation niemand zugetraut hätte.









Glaubt man obiger Statistik, hat Tensor einen Anteil zwischen 1 und 2 Prozent bei Android-Smartphones im Premium-Bereich. Marktführer bleibt Qualcomm mit seiner Snapdragon-Reihe, gefolgt von Samsung und HiSilicon von Huawei. Auf dem vierten Platz folgt dann schon Googles Tensor mit ein bis zwei Prozent Anteil. Weil Tensor (noch) in sehr enger Kooperation mit Samsung entsteht, könnte man es Hersteller-spezifische auch Samsung zuordnen.

Ein Marktanteil in dieser Höhe wäre für Google schon ein großer Erfolg, vor allem für die erste Generation. Dabei ist aber auch zu bedenken, dass die Zahlen für das Gesamtjahr 2021 gelten und die Tensor-Geräte nur etwas mehr als zwei Monate im Verkauf waren. Außerdem sind es globale Zahlen und die Pixel-Smartphones nur in etwa einem Dutzend Länder erhältlich. Rechnet man das ein wenig heraus und bedenkt, dass in diesem Jahr auch Pixel 6a und natürlich das folgende Pixel 7 mit Tensor kommen, könnten die Zahlen steigen.

Leider lässt sich aus diesen Statistiken selbst in Kombination mit anderen Berichten keine absolute Zahl herausrechnen. Aber ich denke, dass die kolportierten zehn Millionen Pixel 6-Smartphones gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen sind.

