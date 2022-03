Android 12 QPR3: Google rollt neue Feature Drop Beta für Pixel 6-Smartphones aus & Beta kann verlassen werden

Google hat kürzlich mit dem Start der Android 12 QPR3 Beta überrascht und legt jetzt, ebenso überraschend, noch einmal nach: Gestern Abend wurde die Beta 1.1 veröffentlicht, die allerdings nur auf die Pixel 6-Smartphones ausgerollt wird. Man hat aber auch noch eine andere Ankündigung in petto, die vor allem neugierige, aber nicht ganz so experimentierfreudige, Nutzer freuen wird.



Das Android-Team hat es eilig: Am Release-Tag von Android 12L hat man mit der Android 12 QPR3 Beta direkt nachgelegt und das nächste Beta-Programm gestartet. Kurzzeitig war von einer Pixel Feature Drop-Beta die Rede, wenige Stunden hat man es entfernt und nun erneut bestätigt, dass Android 12 QPR3 im Zuge des Juni-Feature Drop ausgerollt wird. Weil dieses aber hauptsächlich in den Apps stattfindet, ist von der neuen Android-Version nicht viel zu erwarten.

Android 12 QPR3 Beta 1.1

Jetzt hat Google die Android 12 QPR3 Beta 1.1 veröffentlicht, die einige kleine Bugfixes enthält und nur für die Pixel 6-Smartphones ausgerollt wird. Offenbar sind die Probleme nur auf den aktuellen Smartphones aufgetreten. Die Rede ist von einem exzessiven Akkuverbrauch sowie einer schlechten Qualität beim Telefonieren, die beide mit dem Update behoben werden sollen. Letztes soll wohl ein recht hohes störendes Geräusch beim Telefonieren verursacht haben. Man hat es zwar behoben, untersucht die Ursache aber weiterhin.

Das Update wird seit gestern Abend ausgerollt und wird in der Form sicherlich nicht auf den anderen Pixel-Smartphones ankommen. Ist für Pixel 6-Nutzer ja auch mal etwas schönes 🙂 In gut zwei Wochen dürfte es die nächste Android 12 QPR3 Beta mit der Versionsnummer 2 geben, die dann wieder für alle unterstützen Pixel-Smartphones angeboten wird.

Beta-Programm kann einfacher verlassen werden

Separately, the issue that prevented Pixel 6/Pro devices from opting out and not being able to apply the stable public update should also be fixed. Please let us know if you still encounter issues or errors like “No valid operating system could be found.” Please note that opting out will cause a data wipe.

For future beta releases, we will ensure that all beta devices (Pixel 4, 4a, 5, 5a, 6, 6 Pro series) receive each official stable release to the public so you can opt out without a data wipe for a limited time until you apply the next beta update. The next stable public release will be in June.