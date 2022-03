YouTube: Google streamt Filme und Serien kostenlos – werden nur durch Werbung finanziert (derzeit nur USA)

Google stellt sich im Streamingbereich neu auf: Erst gestern hat man das Aus von Google Play Filme und Serien bekannt gegeben und jetzt gibt es einen neuen Anlauf für die Verbreitung eben solcher – diesmal auf YouTube. Die Videoplattform beginnt damit, sowohl Filme als auch Serien vollkommen kostenlos zu streamen. Man startet in den USA, aber das Format lässt sich sicherlich recht schnell global ausrollen.



Bisher hatte Google kein glückliches Händchen damit, den Nutzern Filme und Serien zu verkaufen oder mieten zu lassen. Die eigenen Streamingplattformen haben in diesem Bereich nur sehr geringe Marktanteile. Klar, mit Netflix, Amazon Prime, Disney+ und den großen lokalen Anbietern kann Google nicht mithalten – man sich auch gerade erst vom Original Content verabschiedet. Jetzt setzt man wieder auf das alte Modell, mit dem auch die Videoplattform das meiste Geld verdient: Werbung.

Nutzer können in den USA vollkommen kostenlos etwas betagte Filme und ganze Serienstaffeln abrufen. In bester Qualität und nur einen Klick entfernt, so wie jedes andere Video. Finanziert wird es durch Werbeeinblendungen, so wie es YouTube selbst und seit Jahrzehnten die privaten TV-Sender vormachen. Rechteinhaber dürften davon begeistert sein, dass sie ihre „alten Schinken“ ohne Aufwand erneut verwerten und den einen oder anderen Werbeumsatz einfahren können. Daher denke ich, dass das auch global ausgerollt werden könnte.

Die große Frage, die sich in der Ankündigung leider nicht beantwortet, ist das Zusammenspiel mit YouTube Premium. Sind die Filme und Serien für Premium-Nutzer werbefrei oder davon ausgenommen? Ich hoffe Erstes, würde aber auch Zweites nicht ausschließen.

» Android: Google Play Filme und Serien wird eingestellt – Nutzer müssen zur Google TV-App wechseln

» Alles für Klicks: YouTuber bringt Flugzeug zum Absturz – absichtliches ‚Unglück‘ wird schnell enttarnt (Videos)

[YouTube Blog]