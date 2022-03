Android: Google erlaubt alternative Bezahlsysteme – Spotify wird erster Partner für die ‚Billing Innovation‘

Android-Nutzer bevorzugen kostenlose Apps und Inhalte, die sich über Werbung oder aus Luft und Liebe finanzieren. Aber es gibt auch sehr viele Nutzer, die für Einmalkäufe und Abos Geld ausgeben – in den allermeisten Fällen direkt über den Google Play Store. Jetzt hat Google in Zusammenarbeit mit Spotify eine „Innovation“ angekündigt, die die dauerhafte Nutzung von externen Bezahlsystemen ermöglichen soll.



Im Google Play Store sind die Regeln weniger streng als im Apple App Store, aber dennoch verfolgte man lange Zeit den Plan, dass alle über den Play Store vertriebenen Apps dessen Bezahlsystem nutzen – und dementsprechend Gebühren entrichten – müssen. Davon rückt man nun wieder ein wenig ab und experimentiert in Kooperation mit Spotify mit dem neuen „User Choice Billing“. Nutzer sollen die Wahl haben, welches Bezahlsystem sie verwenden. Spotify kann als erster Partner sein eigenes System verwenden, aber nur dann, wenn auch das Play Store Billing angeboten wird.

This pilot will allow a small number of participating developers to offer an additional billing option next to Google Play’s billing system and is designed to help us explore ways to offer this choice to users, while maintaining our ability to invest in the ecosystem. This is a significant milestone and the first on any major app store — whether on mobile, desktop, or game consoles.