Android: Abos werden immer populärer – für diese Apps und Plattformen geben die Nutzer das meiste Geld aus

Die allermeisten Android-Apps waren viele Jahre lang vollkommen kostenlos und wurden entweder durch Werbung oder von Luft und Liebe finanziert. Im Laufe der Jahre sind immer mehr Entwickler auf Bezahl-Apps umgestiegen und seit einiger Zeit werden Abo-Modelle immer populärer. Doch wofür geben die Nutzer eigentlich das Geld aus? Einige Top 10-Listen zeigen, welche Apps auf welchen Plattformen die größten Umsätze einfahren.



Immer mehr Apps und Spiele führen ein Abo-Modell ein, das aus Sicht aller Beteiligten lohnend erscheint: Entwickler haben einen zumindest teilweise planbaren monatlichen Umsatz und binden ihre Nutzer eher als beim Einmalkauf oder werbefinanzierten Apps. Nutzer hingegen profitieren in den ersten Monaten häufig davon, Geld gespart zu haben (im Vergleich zum Kauf) und haben den Vorteil, dass sie durch ständige Produktpflege und Updates ein Stück weit vom Entwickler (Verkäufer) umworben werden müssen.

Wir haben euch erst kürzlich gezeigt, dass der Abo-Umsatz stark gestiegen ist und heute blicken wir auf die Top-Apps, denen das Geld zufließt. Global und über beide Smartphone-Plattformen hinweg sind Google One und YouTube Premium an der Spitze. Dabei werden nur die über die App Stores generierten Umsätze betrachtet. Auch Tinder und Disney+ dürfen sich global über große Geldflüsse freuen, genauso wie HBO Max, Piccoma und Tencent Video. Es geht also abgesehen von Google One und Tinder vor allem um Medien.

Und nun ein Blick auf die US-Zahlen.









Leider gibt es keine Ranglisten für den europäischen Markt, doch dieser ist wohl noch am ehesten mit dem US-Markt zu vergleichen, in dem die asiatischen Plattformen keine Rolle spielen. Auch hier sind Google One, YouTube sowie Tinder und Disney+ in den absoluten Top-Positionen und können hohe Umsätze in Bereichen von jeweils mehreren Hundert Millionen Dollar pro Jahr auf sich vereinen. Und weil die asiatischen Plattformen fehlen, kommen noch einige weitere in die Top 10-Listen.

Twitch, Pandora, ESPN, Hulu, Paramount+, Peacock TV – alles Streamingdienste. Nutzer sind also weiterhin offensichtlich nur daran interessiert für Medien-Abos zu zahlen. Eine echte App oder Spiel sucht man vergeblich. Natürlich sind Google One und Tinder wieder die Ausnahme, aber Google One ist eher eine Dienstleistung und Tinder erfüllt eben das Sex sells-Klischee. Im App Store kommt noch YouTube Music dazu, was dem normalen YouTube an der Spitze noch einmal besonderen Nachdruck verleiht.

Global gaben Apple-Nutzer im Jahr 2021 13,5 Milliarden Dollar aus und auch Google Play-Nutzer unter Android haben 4,8 Milliarden Dollar locker gemacht. Das Wachstum wird im Jahresvergleich mit 41 Prozent angegeben.

[SensorTower Statistik]