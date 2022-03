Android 12: Google veröffentlicht überraschend neue Beta – Vorschau für das nächste Pixel Feature Drop

Am Montag durften sich viele Pixel-Nutzer über einen ganzen Schwung an Updates freuen und jetzt legt Google schon wieder nach: Gestern Abend wurde überraschend eine Android 12 QPR3 Beta 1 veröffentlicht, die ab sofort über den Beta-Channel auf alle Pixel-Smartphones der vierten bis sechsten Generation ausgerollt wird. Dabei handelt es sich um eine Beta für das nächste Feature Drop – aber was ist mit Android 13?



Google macht es in diesem Jahr reichlich kompliziert mit den Android-Updates und setzt der Situation zur allgemeinen Verwirrung jetzt die Krone auf: Zwei Tage nach dem Release von Android 12L hat man Android 12 QPR3 Beta 1 veröffentlicht, das über den Beta-Channel der Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Android 13-Vorschau, sondern um eine weitere Zwischenversion von Android 12. Diese wurde vor wenigen Tagen von Google als „Android 12L Beta 4“ angekündigt.

Was bedeutet QPR?

Ob es sich nun um Android 12 oder Android 12L handelt, das ja wiederum eher ein Android 12.1 ist, ist nebensächlich. Das neu eingeführte Kürzel QPR steht für „Quarterly Platform Release“ und bezieht sich auf die Pixel Feature Drops. Es ist also eher eine Sache für die Pixel-Smartphones und nicht für das große Android-Projekt. Man verfolgt das Ziel, dass alle großen Updates zuvor eine Beta-Phase durchlaufen und mit der ersten Beta von QPR3 läutet man das Pixel Feature Drop für Juni ein.

Bisher sind keine funktionellen Neuerungen bekannt, die ja gerade bei den Feature Drops eher im Bereich der Apps zu finden sind und weniger als Bestandteil des Betriebssystems auftreten. Gut möglich, dass hier eine Aufwertung der Feature Drops stattfindet und es stattdessen zukünftig vier Mal im Jahr als Android-Update bezeichnet wird, das in diesem Umfang nur auf den Pixel-Smartphones ankommt.









Was ist mit Android 13?

Die erst vor wenigen Wochen veröffentlichten Android 13-Zeitpläne sehen die erste Beta für April vor, also deutlich vor dem Ende der aktuellen Android 12 QPR3 Beta, die bis Juni laufen soll. Es ist vollkommen unklar, wie die Smartphones auf diesen möglicherweise mehrfachen Wechsel im Beta-Channel reagieren werden. Schon jetzt berichten Nutzer von Problemen, die zuvor auf der Android 13 Developer Preview 1 waren und über den Beta-Channel das „Update“, das eigentlich ein Downgrade ist, auf Android 12 QPR3 Beta 1 installiert haben.

Ohne große Not macht Google das Android Beta Program sehr verwirrend und selbst für Android-Nerds lässt es sich nicht mehr ganz so einfach überblicken, welche Version nun eigentlich welche ist. Eigentlich sollte die Android 12 QPR3 Beta 1 eine Android 12.1 QPR3 Beta 1 sein, denn immerhin haben die Smartphones zuvor das Update auf Android 12L erhalten. Zumindest gilt das für Pixel 3a bis Pixel 5a.

Überraschung: Pixel 6 ist dabei

Eine letzte Überraschung hält man dann noch bei den unterstützten Geräten bereit: Die beiden Pixel 3a-Smartphones sind erwartungsgemäß herausgefallen, aber dafür lässt sich Android 12 QPR3 Beta 1 auf den Pixel 6-Smartphones installieren. Diese haben bisher nicht einmal das März-Feature Drop, geschweige denn Android 12L, erhalten und können nun das Juni-Feature Drop testen. Alles ein Wahnsinn.

