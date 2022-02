Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neues Update bringt einen neuen Stolperstein – Android 12L Beta lässt sich nicht nutzen

Für Nutzer der Pixel 6-Smartphones ist es in den letzten Wochen aufwärts gegangen, denn Google hat viele Baustellen in den Griff bekommen und fleißig Updates verteilt. Doch das vor wenigen Tagen für alle Nutzer ausgerollte jüngste Update hat auch eine Nebenwirkung, die wohl nicht bedacht wurde: Nach dem Update lässt sich die Android 12L Beta nicht mehr installieren.



Die Pixel 6-Smartphones haben vor wenigen Tagen überraschend ein weiteres Sicherheitsupdate erhalten, das nur sehr kleine Bugs behoben und die großen Baustellen ausgespart hat. Das ist ärgerlich, aber nicht weiter dramatisch. Doch es gibt noch ein weiteres Ärgernis, das in den ersten Tagen gar nicht bedacht wurde und erst jetzt immer mehr Nutzern auffällt: Nach dem Update lässt sich die Android 12L Beta nicht mehr installieren.

If you’re enrolling a Pixel 6 or Pixel 6 Pro that is on the latest February build SQ1D.220205.004, you will not receive an update to 12L Beta 3, but instead will receive the next upcoming beta build release in March as long as you keep your device enrolled.