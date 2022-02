Google bekommt eine neue Startseite: Größter Umbau seit zwei Jahrzehnten bringt eine Infoleiste (Galerie)

Die Google-Startseite ist alles andere als aufregend, dürfte aber so gut wie jedem Internet-Nutzer bekannt sein. Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat sich die Startseite natürlich gewandelt, aber stets mit Fokus auf das Wesentliche und ohne unnötigen Schnick-Schnack – doch damit dürfte es schon sehr bald vorbei sein. Bei einigen Nutzern ist eine völlig neue Startseite mit Infoleiste aufgetaucht, die viele Details mitbringt.



Googles Startseite besteht im Wesentlichen aus drei Dingen: Dem Google-Logo mit den unregelmäßig wechselnden Google-Doodles, der Suchleiste inklusive der beiden Buttons und dann der ganze Rest. Doch schon bald dürfte es noch eine vierte große Gruppe geben, die alle alten Werte über Bord wirft und viele zusätzliche Informationen im Gepäck hat. Eine Leiste am unteren Rand, in der sich Details wie das Wetter, Nachrichten, Aktienkurse und sogar Streamingvorschläge befinden.

Man will den Nutzern wohl zeigen, was „Google“ alles zu bieten hat – als wenn sie das noch nicht wüssten. Beim Überfahren mit dem Cursor vergrößern sich die Elemente in der Höhe und geben weiteren Informationen frei, so wie ihr das auf den unten eingebundenen Screenshots sehen könnt. Ein Klick dürfte wohl auf eine entsprechende Suchanfrage oder ein Google-Portal führen. Das erinnert schon sehr stark an die Microsoft-Suchmaschine Bing, die genau eine solche Startseite inklusive Leiste betreibt. Da haben sich Googles Designer mal wieder inspirieren lassen.

Schaut euch einmal die folgenden Screenshots an und beurteilt dann selbst, wie ihr das findet.









Meiner Meinung nach geht das zu weit und wirft jegliche Werte über Bord, die man einmal an die Startseite hatte: Blitzschnelles Laden, möglichst geringe Dateigröße und KEIN Wetter. Larry Page hatte vor vielen vielen Jahren einmal gesagt, dass es auf der Google-Startseite niemals das Wetter oder Aktienkurse geben wird. Doch Page ist bekanntlich nicht mehr da. Mein Tipp an Google: Lasst die Startseite wie sie ist und bringt iGoogle zurück!

