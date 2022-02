Google Drive: Neue Suchfunktion mit Search Chips wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt – Filtern wie bei GMail

Im Cloudspeicher Google Drive können sich im Laufe der Zeit große Datenmengen ansammeln, denen man entweder mit einer klugen Organisation oder der Suchfunktion entgegentreten kann. Nun wird eine wichtige Neuerung für die Suchfunktion ausgerollt, die das Auffinden und Filtern erleichtern soll: Die schon seit längerer Zeit getesteten Search Chips.



Google hat schon vor längerer Zeit die Such-Chips bei GMail eingeführt, die auf der Mail-Plattform gute Dienste leisten und eine schnelle Filterung der Suchergebnisse ermöglichen. Nun dürfen sich auch Nutzer von Google Drive darauf freuen, die Ergebnisliste über diverse Auswahllisten und zusätzliche Werte zu filtern. Die Chips befinden sich am oberen Rand unter der Suchleiste und tauchen erst dann auf, wenn bereits eine Suchanfrage abgesetzt wurde. Also ähnlich wie in GMail oder den Filtern der Google Websuche.

Die folgenden Suchfilter werden in Chip-Form integriert