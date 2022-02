Android: Google will das Tracking stark einschränken – Privacy Sandbox Initiative wird auf Android ausgeweitet

Die allermeisten über den Google Play Store bezogenen Apps sind kostenlos und finanzieren sich über eingeblendete Werbung – und diese wiederum funktioniert am besten in Kombination mit Tracking. Doch nun hat Google angekündigt, das Tracking innerhalb von Android in Zukunft reglementieren zu wollen: Die bereits aus Chrome bekannte Privacy Sandbox-Initiative wird auf Android erweitert.



Google hat schon vor längerer Zeit die Privacy Sandbox-Initative angekündigt, zu der in Zukunft auch Topics als potenzieller Tracking-Cookie-Nachfolger gehören soll. Es gehört vor allem darum, den Datenschutz zu verbessern und die Privatsphäre der Nutzer besser zu schützen. Erreicht werden soll das dadurch, dass nicht mehr jede x-beliebige Webseite oder Web-App den Nutzer tracken soll. Aber es soll nicht beim Web bleiben.

Nun hat Google den Start der Privacy Sandbox on Android angekündigt. Es verfolgt die gleichen Ziele und soll vor allem für die Android-Apps greifen. Über den Play Store hat Google bekanntlich noch mehr Macht über das Android-Ökosystem als im Web, wo man „nur“ große Teile des Traffics steuert und mit Chrome auf den Bildschirmen der Nutzer anzeigt. Die Initiative ist über mehrere Jahre angelegt und soll frühestens in zwei Jahren vollumfänglich greifen. So lange sollen alle „alten“ Methoden funktionieren.

Was sich genau ändern soll, hat man noch nicht mitgeteilt und scheint sich zu großen Teilen noch in der Forschungsphase zu befinden. Auch hinter der Advertising ID steht ein Fragezeichen. Hauptziel ist es, dass Apps die Nutzer nicht mehr ohne Limits tracken dürfen und vor allem das App-übergreifende Tracking eingeschränkt oder ganz abgeschafft werden soll. Das dürfte unter anderem Facebook nicht gefallen, ist aber perspektivisch eine sehr gute Nachricht für Nutzer.

