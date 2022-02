Google Hangouts: Der Messenger wird eingestellt und durch Google Chat ersetzt – schon bald ist Schluss

Es gibt wohl kaum ein Google-Produkt, bei dem Sterben auf Raten so sehr in die Länge gezogen wurde, wie bei Google Hangouts. Die Einstellung des Messengers steht schon seit vielen Jahren im Raum, wurde bereits vor zwei Jahren offiziell verkündet und ist noch immer nicht über die Bühne gebracht worden. Doch in wenigen Tagen ist endgültig Schluss. Also fast.



Lange Zeit wollte Google nicht bestätigen, dass Hangouts vor dem Aus steht – obwohl man mit Allo einen Nachfolger an den Start gebracht hat. Dieser ist schon längst wieder vergessen und mittlerweile gibt es mit Google Chat den nächsten Nachfolger. Die Chat-App im Workspace-Universum kann Hangouts schon seit längerer Zeit ersetzen und laut aktuellem Statement soll das ab 22. März 2022 unumkehrbar sein.

Beginning March 22, 2022, we’ll turn on the “Chat preferred” setting for any customers who haven’t already done so, making Google Chat the default chat application. This means that when users visit classic Hangouts in Gmail on the web or the classic Hangouts mobile apps, they’ll be directed to Chat.