Google Chrome: Lite Mode wird sehr bald eingestellt – Data Saver wird angeblich nicht mehr benötigt

Nutzer von Google Chrome konnten über viele Jahre ein Feature verwenden, das den notwendigen mobilen Datenverbrauch durch Komprimierung sehr stark einschränkt. Doch damit ist bald Schluss, denn Google hat nun angekündigt, diese Funktion schon in wenigen Tagen ersatzlos einzustellen. Passieren sollen das rund um den Release von Chrome 100. Gut möglich, dass es nicht ganz ersatzlos bleibt.



Der Chrome Lite Mode, früher auch „Chrome Data Saver“ genannt, ist eine Option im mobilen Chrome-Browser für Android. Wird diese aktiviert, wird der Browsertraffic über Google-Server umgeleitet und auf diesen komprimiert. Das geschieht ohne spürbare Verzögerung, kann pro Monat aber mehrere Gigabyte an mobilen Daten einsparen. Das hängt natürlich sehr stark von der Nutzung ab, doch zweistellige Prozentwerte an Einsparungen sind problemlos möglich. Doch nun ist man der Meinung, dass diese Funktion nicht mehr benötigt wird.

In recent years we’ve seen a decrease in cost for mobile data in many countries, and we’ve shipped many improvements to Chrome to further minimize data usage and improve web page loading. Although Lite mode is going away, we remain committed to ensuring Chrome can deliver a fast webpage loading experience on mobile.