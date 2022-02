Pixel 7: Das sind die neuen Google-Smartphones; Leaks zeigen erste Bilder von Pixel 7 & Pixel 7 Pro (Galerie)

Google wird in diesem Jahr wenig überraschend die Pixel 7-Smartphones vorstellen, die zwar noch weit entfernt sind, aber dennoch schon jetzt mit ersten Leaks bedacht werden. Nachdem kürzlich erste technische Informationen durchgesickert sind, gibt es nun erste 3D-Modelle des Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Diese zeigen, wie sich die Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern unterscheiden werden.



Die Pixel 6-Smartphones laufen mittlerweile mehr oder weniger stabil und natürlich arbeitet man bei Google bereits mit Hochdruck an den Nachfolgern – den Pixel 7-Smartphones. Diese sollen auch im Jahr 2022 wieder als Duo auftreten und mutmaßlich unter den Bezeichnungen Pixel 7 und Pixel 7 Pro auf den Markt kommen. Der Duo-Auftritt scheint sich durch neue Leaks zu bewahrheiten, denn wir sehen zwei leicht unterschiedliche Smartphones.

Leaker wollen nun an CAD-Daten mit den Maßen den genauen Abmessungen und Feinheiten der Smartphones gelangt sein. Diese werden oftmals für Prototypen herausgegeben oder auch recht frühzeitig an Schutzhüllen-Hersteller weitergegeben – wobei es für diese vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch sehr früh ist. Basierend auf diesen Daten haben Designer 3D-Modelle entworfen und diese bei SmartPrix sowie ChooseBestTech veröffentlicht. Daher erklärt sich auch, warum beide Modellrender völlig unterschiedlich aussehen.

Auf den ersten Blick sind keine großen Unterschiede auszumachen, was aufgrund des gerade erst neu eingeführten Designs keine Überraschung ist. Dennoch sollen die Smartphones wohl geringfügig kleiner und auch dünner werden – wobei wir aber von Werten unter einem Millimeter reden. Schaut euch erst einmal die folgenden Renderbilder der beiden Smartphones an.









Pixel 7











Pixel 7 Pro











Abmessungen Pixel 7

155.6 x 73.1 x 8.7 mm. Das Pixel 6 hat 158.6 x 74.8 x 8.9 mm.

Abmessungen Pixel 7 Pro

163 x 76.6 x 8.7mm. Das Pixel 6 Pro hat 163.9 x 75.9 x 8.9 mm.

Beide Smartphones werden geringfügig kleiner sein als der Vorgänger, was aber kaum auffällt. Außerdem wurde der Aufbau der Kameraleiste geändert, sodass diese direkt in das Gehäuse übergeht. Die letzte Änderung ist eine größere Lücke für die Antenne, die sich dadurch sogar besser in das Design einschmiegt.

Vermutlich dauert es nur noch wenige Tage, bis wir weitere Blicke auf die Smartphones werfen können. Andere Designer werden basierend darauf detailliertere Mockups erstellen und sicherlich auch Videos veröffentlichen. Es würde mich schon sehr wundern, wenn das in den nächsten Tagen nicht passiert. Mit weiteren handfesten Informationen hingegen ist eher noch nicht zu rechnen.

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google bestätigt WLAN-Probleme bei den neuen Smartphones – Workarounds beheben es

» OnePlus 10 Pro: Das Smartphone zerbricht im Härtetest; Premium-Gerät wird zum unfreiwilligen Foldable (Video)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren