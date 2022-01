YouTube: Erstes Video erreicht die Rekordmarke von zehn Milliarden Aufrufen – überraschend oder nicht? 🦈

Auf Googles Videoplattform YouTube purzeln immer wieder neue Rekorde und so mancher Nutzer d├╝rfte sich noch daran erinnern, welches Video zuerst die Marke von einer Milliarde Klicks durchbrochen hat. Einige Jahre sp├Ąter sind wir schon deutlich weiter: Gestern hat das erste Video weltweit die Marke von zehn Milliarden Views durchbrochen. Und das recht ├╝berraschend.



Vor knapp zehn Jahren hat das legend├Ąre Gangnam Style-Musikvideo als erstes die Marke von einer Milliarde Klicks auf YouTube durchbrochen und einige Monate sp├Ąter auch die zwei Milliarden als erstes geknackt. Es folgten weitere Rekordmarken, die vor allem mit dem Sommerhit Despacito in Verbindung standen, der mittlerweile bei sieben Milliarden Klicks (!) steht. Und so ist es nicht ├╝berraschend, dass auch die Marke von zehn Milliarden Views an ein Musikvideo geht. Aber um welches es sich handelt, ├╝berrascht dann doch…

Es ist der Baby Shark Dance! Ich denke, dass selbst kinderlose Menschen diesen Song kennen. Als „kleiner Hai“ ist es auch in deutscher Sprache bekannt. Als das Video 2016 hochgeladen wurde, war der Gangnam Style l├Ąngst vergessen und das Video hat nur sechs Jahre gebraucht, um diese Marke zu durchbrechen. Das ist aus meiner Sicht sehr ├╝berraschend, weil es nicht DER Song ist. Es gibt dieses Lied in unz├Ąhligen Versionen und auch auf YouTube gef├╝hlt Millionenfach zum Abruf. Warum ausgerechnet diese Version so durch die Decke schie├čt, erkl├Ąrt sich mir nicht.

Aber dennoch: Auf zu 11 Milliarden Klicks und tanzt am Wochenende den Baby Shark Dance ­čśë

[The Verge]

