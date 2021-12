Wear OS: Gratis zu Weihnachten – sehr umfangreiches Watch Face bringt viele Infos auf die Smartwatches

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS bietet allen Nutzern die Möglichkeit, die Oberfläche mit Watch Faces an die eigenen Bedürfnisse und Geschmäcker anzupassen. Pünktlich zu Weihnachten gibt es ein wirklich sehr umfangreiches und informatives Watch Face kostenlos im Google Play Store – aber nur heute und morgen. INTEL HUD im absichtlich sehr technisch-militärischem Design.



Mit den Wear OS Watch Faces lässt sich die Oberfläche der „Startseite der Smartwatch“ anpassen und die Darstellung der Uhrzeit sowie vieler weiterer Informationen personalisieren. Die Auswahl im Google Play Store ist sehr groß und wir haben euch hier im Blog schon das eine oder andere schicke Watch Face vorgestellt (unsere Hingucker am Handgelenk). Heute zeigen wir ein sehr aufwendiges Watch Face, das nur heute und morgen kostenlos verfügbar ist.

Mit INTEL HUD animated watch face bekommt ihr viele Informationen auf einen Blick: Natürlich die aktuelle Uhrzeit, eine Alarm-Uhrzeit, einen Schrittzähler, eine beliebige Uhrzeit einer anderen Zeitzone sowie eine dominierende Weltkarte inklusive GPS. Diese zeigt euch euren aktuellen Standort an, wer also sehr oft um die Welt jettet, wird so wie nie wieder vergessen wo man sich gerade befindet. Ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern – gerade in Pandemie-Zeiten – aber macht, je nach Geschmack, etwas her und sieht beeindruckend aus.

Zusätzlich zum Schrittzähler erhaltet ihr den Pulsmesser, euer Schrittziel in Prozent sowie den Akkustand der Smartwatch. Dass die Uhrzeit bei dieser Masse an Informationen ein wenig in den Hintergrund rückt, spielt dann schon gar keine Rolle mehr.









In den Einstellungen lassen sich sehr viele Dinge festlegen, Designfarben auswählen und auch einzelne Informationen austauschen. Schaut euch das Watch Face einfach einmal an, es wird nur vom 23. bis zum 25. Dezember Gratis angeboten. Die App ist gut bewertet und war nach eigenen Angaben bereits „App of the Day“. Bei einer Gratis-App kann man nicht viel verkehrt machen, auch die notwendigen Berechtigungen sind nachvollziehbar. Werbefrei ist die ansonsten 2,09 Euro teure App ebenfalls.

