Onlinesicherheit: Kuriose Fakten und Tipps rund um die Passwortwahl & das sind die beliebtesten Passwörter

Das Jahr 2021 geht zu Ende und vielleicht ist es der perfekte Zeitpunkt, um sich über die eigenen Passwörter Gedanken zu machen und diese gegebenenfalls zu optimieren. Sicherheitsforscher haben kürzlich eine ganze Reihe an Fakten rund um Passwörter veröffentlicht, die wir in diesem Artikel noch einmal zusammenfassen: Die 200 beliebtesten Passwörter, einige lustige Fakten rund um die gewählten Kennwörter sowie einige Tipps rund um die Passwort-Pflege.



Die 200 beliebtesten Passwörter

Die folgenden Listen des Passwortmanagers NordPass zeigen, dass selbst deren Nutzer nicht unbedingt einfallsreich sind. Man hat eine nach Regionen filterbare Liste mit den 200 meistgenutzten Passwörtern veröffentlicht. Und damit man nicht nur schmunzeln, sondern auch was lernen, kann hat man die erwartete Dauer des automatisierten Knackens dazugeschrieben. Die allermeisten Passwörter sind in unter einer Sekunde knackbar. Warum allerdings „asdfgh“ und „fuckyou“ in unter einer Sekunde geknackt werden aber „mypace1“ drei Stunden dauert, erschließt sich mir nicht.

Die 10 beliebtesten Passwörter weltweit

123456 123456789 12345 qwerty password 12345678 111111 123123 1234567890 1234567

Die 10 beliebtesten Passwörter Deutschland

123456 123456789 12345678 password 1234567 111111 123123 1234567890 abc123 000000

» Alle Listen und Details









Lustige Fakten rund um Passwörter

Namen: Erstaunlich viele Menschen verwenden ihren eigenen Namen als Passwort.

Erstaunlich viele Menschen verwenden ihren eigenen Namen als Passwort. Onedirection: Nachdem Onedirection 2020 mysteriöserweise von der Liste der am häufigsten verwendeten Passwörter verschwunden ist, feiert der Bandname in diesem Jahr in zahlreichen Ländern sein zweifelhaftes Comeback auf dieser Liste.

Nachdem Onedirection 2020 mysteriöserweise von der Liste der am häufigsten verwendeten Passwörter verschwunden ist, feiert der Bandname in diesem Jahr in zahlreichen Ländern sein zweifelhaftes Comeback auf dieser Liste. Liverpool: Angesichts der Häufigkeit, mit der der Name Liverpool als Passwort Verwendung findet, könnte es sich bei diesem Team um das beliebteste auf der ganzen Welt handeln.

Angesichts der Häufigkeit, mit der der Name Liverpool als Passwort Verwendung findet, könnte es sich bei diesem Team um das beliebteste auf der ganzen Welt handeln. Autos: Wenn es um schlechte Passwörter geht, sind Ferrari und Porsche die beliebtesten Marken.

Wenn es um schlechte Passwörter geht, sind Ferrari und Porsche die beliebtesten Marken. ****: Schimpfwörter werden häufig als Passwörter verwendet. Untersuchungen haben ergeben, dass Männer häufiger Schimpfwörter als Passwörter verwenden als Frauen.

Schimpfwörter werden häufig als Passwörter verwendet. Untersuchungen haben ergeben, dass Männer häufiger Schimpfwörter als Passwörter verwenden als Frauen. Delfin: Dieses Jahr, stand Delfin in vielen Ländern auf Platz eins der Tiernamen, die als Passwörter Verwendung fanden.

» Weitere lustige Fakten rund um die Passwortwahl

Tipps zur Passwortpflege

Verwende komplexe Passwörter Verwende niemals alte Passwörter erneut Passwörter regelmäßig aktualisieren Passwortstärke regelmäßig überprüfen Verwende einen Passwortmanager

» Alle Tipps und Details zur Passwort-Pflege

[NordPass]

