Android 12 & Material You: Android Feature Drop bringt neue Widgets für Google Fotos, YouTube Music & Bücher

Android unterstützt bereits seit der zweiten Major-Version die Homescreen-Widgets, doch es sollte mehr als zehn lange Jahre dauern, dass Google die Widgets mit Android 12 und Material You wieder für sich entdeckt. In den letzten Monaten haben viele Google-Apps neue Widgets erhalten und jetzt hat man im Zuge eines kleinen Feature Drops die nächsten Widgets angekündigt.



Google hat die Widgets wieder entdeckt (wohl auch wegen Apple) und nutzt die durch Material You gewonnen neuen Freiheiten für einige ausgefallene Mini-Apps auf dem Homecreen. Bei vielen Apps wurden die vorhandenen Widgets stark ausgebaut, andere haben neue erhalten und manche Apps besaßen gleich gar keine Widgets für den Launcher. Im Zuge eines kleinen Android Feature Drops hat man nun drei neue angekündigt, die in diesen Tagen per App-Updates ausgerollt und freigeschaltet werden.

Google Play Books bzw. Google Play Bücher gehört nicht unbedingt zu den Kernprodukten des Unternehmens, aber auch diese App bekommt mal wieder etwas Liebe: Nutzer dürfen sich auf ein neues Widget freuen, das man zwar auf keinem Screenshot gezeigt hat, aber wohl recht mächtig sein soll. Man beschreibt es folgendermaßen:

Keep that holiday reading within easy reach, access your full library of books and even keep track of your audiobook progress with the new Google Play Books widget.