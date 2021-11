Android 12 & Material You: Google Maps erhält neu geformte Elemente, aber wichtiges Detail fehlt noch

Google hat rund um den Start von Android 12 das neue Material You Design eingeführt, das in sehr vielen Apps bereits angekommen ist und für frische Farben und Formen sorgt. Doch eine der wichtigsten Apps auf allen Smartphones muss mal wieder etwas länger warten: Google Maps. Jetzt werden die ersten Elemente für das große Design-Update für viele Nutzer ausgerollt. Aber es fehlt etwas.



Die Kartenplattform Google Maps gehört ohne Frage zu den wichtigsten Google-Apps überhaupt, aber dennoch müssen die Nutzer gerade bei dieser Anwendung immer etwas länger auf Design-Updates warten. Das könnte daran liegen, dass die App hauptsächlich aus der Karte besteht, die entweder gar nicht oder nur mit sehr großem Aufwand angepasst werden kann. Aber nun ist es rund um das Material You-Design endlich soweit und die ersten Ausläufer werden ausgerollt.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, zeigen sich die wenigen Elemente nun in neuer Form: Die Chips für die Suchvorschläge sind deutlich stärker als bisher abgerundet und der Button zum Start der Navigation ist in der bekannten Squircle-Form gehalten – also in der Grundform quadratisch mit stark abgerundeten Ecken. Alle anderen Elemente sind noch in alter Form gehalten, könnten aber schnell nachziehen. Was allerdings noch fehlt, sind die farblichen Anpassungen an das Hintergrundbild.

Einige Nutzer sehen diese neu geformten Buttons bereits seit September, aber erst jetzt scheint es breiter als zuvor ausgerollt worden zu sein. Die Google Maps-Widgets für den Homescreen hingegen wurden bereits verteilt, wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.









