iPhone 17 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder des neuen Apple-Smartphones zum Download

Vor wenigen Tagen wurde das neue Apple iPhone 17 vorgestellt, das in allen drei Varianten bekanntlich ganz unterschiedlich aufgenommen worden ist. Wer sich vom neuen Design begeistert zeigt, kann sich diese jetzt in Form von neuen iPhone-Wallpapern auf das eigene Gerät holen. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und auch zum Download an.



Auch für Apple gilt, dass jede Smartphone-Generation neue Hintergrundbilder erhält, die in einigen Fällen stellvertretend für die gesamte Generation stehen. Gerade beim Apple iPhone ist das aufgrund der Marketing-Darstellungen noch stärker als bei Android der Fall. Auch die schicken Wallpaper-Effekte sorgen dafür, dass vielen Nutzern die Bilder bereits bekannt sind. Die Effekte lassen sich leider nicht übertragen, doch die statischen Bilder sind nun verfügbar.

Apple setzt in dieser Generation auf drei verschiedene Motive in unterschiedlicher Farbgebung. Die Darstellung für das iPhone 17 setzt auf ein simples Mandala-Muster im mit einzelnen Farbtönen. Interessant ist es beim Wallpaper für das iPhone 17 Pro, die auf eine schwer zu beschreibendes Form setzt, die am meisten ins Auge sticht. Eine Abwandlung davon, mit leichterer Farbgebung und einem Luft-Wasser-Effekt gibt es für das iPhone 17 Air.

Wir bieten euch wie gewohnt alle Hintergrundbilder der drei neuen Smartphones iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Air sowohl zur Ansicht als auch zum Download an. Ihr findet die Galerie bei Google Fotos in voller Auflösung sowohl für den Einzel- als auch den Gesamt-Download. Wer direkt das gesamte Paket möchte, kann sich alle Hintergrundbilder im Google Drive-Archiv herunterladen.

iPhone 17 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | ZIP-Download (Google Drive)

