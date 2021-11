Android Auto & Google Assistant: Update für die Telefon-App bringt Sprachanruf von Notrufnummern zurück

Der Google Assistant und Android Auto sowie dessen Ableger sind ein starkes Team und geben den Nutzern viele Freiheiten, um Apps und Features während der Fahrt zu steuern. Doch die Kombination ist auch immer wieder anfällig auf Probleme, die erst nach längerer Zeit von verschiedenen Stellen gestopft werden. Jetzt gibt es ein wichtiges Update für den Assistant in Automotive.



Mit dem Google Assistant lassen sich auf den Android Auto-Plattformen nicht nur Apps starten oder die Navigation steuern, sondern auch Telefonanrufe jeglicher Art initiieren – natürlich auch zu den Notfallnummern. Doch genau da gab es ein Problem, denn in den vergangenen Tagen soll es wohl nicht möglich gewesen sein, einen Notruf über die Sprachsteuerung des Google Assistant abzusetzen. Das hat man recht schnell bestätigt und einen Fix veröffentlicht.

We understand the vital importance of our users being able to call first responders in case of emergencies. We discovered recently that Assistant-enabled emergency calling stopped working in some vehicles with Google infotainment built in. We have rolled out an immediate fix to resume emergency calling via Google Assistant.

Protecting our users’ safety is our top priority. Thank you for your patience and understanding.