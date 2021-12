Android Auto: Googles Infotainment-Plattform kabellos nutzen – Dongle hat wohl Probleme mit Android 12

Googles Infotainment-Plattform Android Auto lässt sich unter gewissen Voraussetzungen schon seit längerer Zeit kabellos nutzen, aber leider können diese nur von wenigen Nutzern erfüllt werden. Mithilfe eines Dongles lässt sich das Problem lösen, doch dieser musste in der Vergangenheit schon zahlreiche Probleme lösen und nun scheint man auch Probleme mit Android 12 zu haben, die wohl noch länger andauern werden.



Wir haben euch den AAWireless-Dongle hier im Blog bereits vorgestellt und dessen wichtigste Entwicklungsschritte verfolgt. Doch als Startup hat man es bekanntlich nicht leicht, besonders nicht in der heutigen Zeit mit dem Chipmangel und anderen Einschränkungen. Dazu kommt, dass die Zielgruppe doch recht überschaubar ist und sich durch technische Weiterentwicklung der Fahrzeug-Systeme eher verkleinert als vergrößert. Dennoch kommt man gut voran.

Nun wurde allerdings bekannt, dass einige Nutzer unter Android 12 Probleme haben, den Dongle mit dem Smartphone zu verbinden. Dabei scheint es in den ersten Berichten ziemlich konkret um das Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu gehen, wobei sich das Problem aber sicherlich auf das gesamte Android 12-Betriebssystem bezieht. Bisher sollen die Entwickler hinter dem Dongle das aber nicht nachvollziehen können, sodass auch ein schneller Fix derzeit gar nicht möglich ist.

Man hat sich bereits an Google gewandt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Ich würde auch nicht unbedingt darauf wetten, dass man von Google eine Antwort erhält, mit der man etwas anfangen kann. Dennoch gut zu wissen, dass man die Probleme Ernst nimmt und daran arbeitet.

We got some complaints about Pixel 6 and Android 12 not connecting with AAWireless, and are investigating this issue. We can assure you there are no hardware limitations or compatibility issues. It does look more like bugs introduced in Android 12, but until we find the exact cause of this issue, we won’t point fingers. That being said, we are not able to reproduce this issue yet as our Pixel 6’s are not manifesting this problem. We have reached out to Google for support, but haven’t received any answers yet.