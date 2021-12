Google Chrome: Tiefe Verlinkung soll auch für Bilder, Videos und andere Elemente möglich werden

Mit Google Chrome ist es seit einiger Zeit möglich, tiefe Verlinkungen zu erstellen. Diese verweisen auf eine Textstelle innerhalb der Webseite und veranlassen den Browser, direkt zum verknüpften Text zu springen. Das wird vor allem von der Google Websuche verwendet und kann sehr praktisch sein, sodass eine bevorstehende Erweiterung nicht überraschend ist. In Zukunft sollen sich auch Medien verlinken lassen.



Die tiefen Links bestehen aus einer je nach Erfordernis langen Kette an Parametern und können dafür sorgen, dass der klickende Nutzer die Textstelle nicht suchen muss. Stattdessen wird der Browser zu dieser springen und sie farblich hervorheben. Bei Text ist das sehr sinnvoll, aber diesen kann der Nutzer im Bedarfsfall auch selbst über die Suchfunktion finden. Noch sinnvoller könnte es bei Bildern, Videos und jeglicher anderen Art von interaktiven Elementen sein.

The existing scroll-to-text-fragment spec enables links to specific textual content within a page. However, many kinds of non-textual content may also be of interest. This document explores several use cases and proposes methods by which they may be addressed.

Similar to text directives, CSS selector directives can be specified in a URL which is to be scrolled into view and highlighted.