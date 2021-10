Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die neuen Google-Smartphones – alle Infos, Stärken, Spezifikationen & Preise (Update)

Google wird heute Abend die Pixel 6-Smartphones, die ohne Frage das Highlight des Pixel-Events sein werden. In den letzten Monaten gab es wenig überraschend sehr viele und auch sehr umfangreiche Leaks rund um die Smartphones, sodass kaum noch Fragen offen bleiben. Nachdem wir nun auch die Preisgestaltung offiziell bestätigen konnten, findet ihr hier vorab alle Informationen auf einen Blick. Lediglich eine große Überraschung wäre noch zu erwarten.



Google lädt heute zum Pixel Fall Launch Event, das uns eine ganze Reihe neuer Pixel-Produkte bringen könnte. Wir haben euch bereits in einem anderen Artikel einen Überblick verschafft, was heute zu erwarten ist und worauf wir vielleicht noch länger warten müssen – Hier alle Informationen. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen aber ohne Frage die Pixel 6-Smartphones, die bereits seit dem Frühjahr Stammgast bei vielen Leakern sind und selbst noch wenige Stunden vor der offiziellen Vorstellung mit neuen Leaks bedacht werden.

Wir haben euch natürlich in den letzten Wochen stets über alle neuen Details auf dem Laufenden gehalten, sodass ihr die volle Bandbreite unter diesem Tag nachlesen könnt. Hier gibt es nun die wichtigsten Informationen und Bilder gebündelt im Schnelldurchlauf sowie einige weitere Verweise auf andere Artikel. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Aber wer sich auch nur im Entferntesten für die neuen Smartphones interessiert, dürfte vieles sicherlich mitbekommen haben.

Google wird wie so oft mit zwei Smartphones an den Start gehen, die sich in diesem Jahr stärker unterscheiden als in all den Pixel-Jahren zuvor. Das Pixel 6 nimmt die Rolle des soliden Standardgeräts ein, dessen Leistungen für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein dürften. Das Pixel 6 Pro wendet sich an Profi-Nutzer im gehobeneren Bereich.









Pixel 6 – alle Details

Display: 6,4 Zoll AMOLED @ 1080p

Kamera: 50MP (Wide) + 12MP (Ultra wide) (Mehr zur Kamera)

(Mehr zur Kamera) Frontkamera: 8MP

Akku: 4614 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Kinda Coral, Sorta Seafoam, Stormy Black

Preis: ab 649 Euro

Zielgruppe: Offers customers a high-quality experience at great value. Great features and advanced technology that can help with everyday life.

Pixel 6 Pro – alle Details

Display: 6,71 Zoll Plastic OLED @ 1440p

Kamera: 50MP (Wide) + +48MP (Tele) + 12MP (Ultra wide) (Mehr zur Kamera)

(Mehr zur Kamera) Frontkamera: 12MP

Akku: 5000 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB / 512 GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Sorta Sunny, Cloudy White, Stormy Black

Preis: ab 899 Euro

Zielgruppe: Our flagship device and Googles first pro-level phone. For people who want a pro-level camera and performance.

Verfügbarkeit

Ein letztes großes Fragezeichen schwebt noch über der Verfügbarkeit der Smartphones. Viele Leaker gehen davon aus, dass sie am 28. Oktober starten. Abgesehen von einem nicht ganz unbedeutenden deutschen Einzelhändler hat sich das auch immer wieder weltweit in vielen Ländern bestätigt. Doch sowohl Saturn als auch Media Markt sprechen seit einigen Tagen davon, dass die Smartphones ab dem 19. Oktober – also heute – erhältlich sind. Das wird im Gutscheinheft sowie auf den Webseiten der Händler erwähnt und gestern wurden sogar schon Preisschilder in den Filialen aufgestellt. Alle Details zu dieser Verwirrung findet ihr in diesem Artikel.









Kameratricks

Google spendiert natürlich auch der sechsten Generation der Pixel-Smartphones wieder eine ganze Reihe neuer Kameratricks. Diese können auf eine starke Hardware zurückgreifen (siehe Oben), legen aber natürlich auch mit Software nach. Weil man viele Tricks exklusiv mit der Google Kamera-App umsetzt, diese aber noch nicht ausgerollt hat, ist noch einiges unklar. Ein Leak vor einigen Wochen hat aber bereits alle Bezeichnungen verraten, aus denen sich einiges herauslesen lässt.

Es wird Verbesserungen für den Portrait Modus geben, für Bewegtbilder und natürlich wird man auch wieder an der Qualität schrauben. Das Highlight dieser Generation ist aber wohl der Magic Eraser, mit dem sich einzelne Objekte oder Personen aus Bildern löschen lassen. Viele Informationen rund um die kommenden Kameratricks findet ihr in diesem Artikel.

Tensor

Erstmals wird Google bei einem Pixel-Smartphone einen eigenen SoC verbauen, den man in enger Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt hat. Man verspricht Großes: Mehr Leistung, flüssigere Abläufe, neue KI-Funktionen und damit verbunden vielleicht auch mehrmalige Firmware-Upgrades. Was Tensor wirklich leisten kann und wie es sich gegen die Konkurrenz schlägt, werden die nächsten Monate und auch erst Jahre zeigen. Alle Informationen zu Tensor findet ihr in diesem Artikel.

Fünf Jahre Android-Updates

Ein weiteres Highlight der Pixel 6-Smartphones: Wie nun bekannt wurde, spendiert man der sechsten Generation ganze fünf Jahre Android-Sicherheitsupdates sowie mindestens vier große Betriebssystem-Updates. Erstes ist mittlerweile bestätigt, letztes wird nur vermutet – ist aber sehr wahrscheinlich. Ein sehr großer Schritt, der auch andere Hersteller vermehrt in Zugzwang bringen könnte.

» Alle Informationen zu den längeren Android-Updates









Bilder und Videos









—

Über die Pixel 6-Smartphones kursierten so viele Informationen bis ins letzte Detail, dass sich das hier kaum abbilden lässt. Aber ich denke, es ist eine gute Übersicht für die Einstimmung auf das Event am Dienstag und vielleicht auch für eine Kauf-Vorentscheidung. Die Aussichten für die neuen Smartphones sind rosig und ich denke, dass Google das Geschäft mit dieser Generation tatsächlich auf ganz neue Füße stellt. Rückblickend könnte es in einigen Jahren zu den wichtigsten Generationen gehören.

