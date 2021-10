Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Saturn verrät die deutschen Preise – sind beide Smartphones ab morgen erhältlich?

Google wird morgen die Pixel 6-Smartphones vorstellen, hinter denen wenige Stunden vor der Präsentation nur noch sehr kleine Fragezeichen stehen. In den letzten Tagen gab es einige Verwirrungen rund um den Preis und die Verfügbarkeit des Pixel 6 Pro, doch nun ist auch das geklärt: Saturn hat nun die deutschen Preise und indirekt auch die baldige Verfügbarkeit bestätigt – oder etwa nicht?



Wir haben euch hier im Blog bereits mit allen denkbaren Informationen zum Pixel 6 versorgt und nun gibt es eines der letzten Puzzleteilchen für den deutschen Markt: Schon seit längerer Zeit ist dank Saturn bekannt, dass das Pixel 6 hierzulande 649 Euro kosten wird – aber wie sieht es mit dem Pixel 6 Pro aus? Das Pro-Modell wird interessanterweise sowohl in den Onlineshops als auch im mittlerweile weltbekannten Saturn-Gutscheinheft totgeschwiegen.

Und nun ist es wieder Saturn, das den deutschen Preis für das Pixel 6 Pro bestätigt, von dem wir ohnehin schon seit längerer Zeit ausgegangen sind: Das Pixel 6 Pro wird 899 Euro kosten und damit für das Gebotene noch immer eine sehr starke Preis-Leistung bieten, für die Google in diesem Jahr wohl auf einiges an Marge verzichtet. Auf dem unten eingebundenen Bild seht ihr auch gleich noch einmal einige wenige weitere Details. Die Preise beziehen sich auf die 128 GB-Variante.

Geleakt wurde diese Information diesmal nicht vom Marketing-Team, sondern schlicht und ergreifend von einem lokalen Saturn-Händler. Dieser hat die Preisschilder wohl etwas zu früh aufgestellt und natürlich dauerte es nicht lange, bis es von jemandem fotografiert und an die diversen Blogs gesendet wurde. Aber es wirft auch eine Frage auf.









Ab wann sind die Smartphones erhältlich?

Google wird die Pixel 6-Smartphones erst morgen Abend ab 19:00 Uhr vorstellen – zu spät für den stationären Handel. Bislang gingen wir davon aus, dass sie anschließend für einige Tage vorbestellt werden können und dann ab dem 28. Oktober zu haben sind. Doch sowohl Saturn als auch Media Markt sprechen seit einigen Tagen von “erhältlich ab 19. Oktober”. Die deutsche Sprache ist da recht eindeutig – kann das wirklich sein?

Bisher gingen wir von einer falschen Formulierung aus. Aber ich stelle mal die Frage in den Raum: Wo wollte der Saturn-Händler die Preisschilder denn anbringen? An einem Dummy? An einem einzigen ausgestellten Gerät? Ich habe selbst lange Zeit im Einzelhandel gearbeitet und glaube nicht, dass man jetzt schon die Preisschilder für den 28. Oktober vorbereitet. Sollten sie tatsächlich ab morgen bzw. ab übermorgen verfügbar sein? Wir halten euch auf dem Laufenden…

[Stadt-Bremerhaven]

