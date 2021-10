Pixel 6: Google verlängert Update-Versprechen – bis zu 4 Jahre Android-Updates & 5 Jahre Sicherheitsupdates

Die Pixel 6-Smartphones stehen vor der Tür und werden nach der Vorstellung nächste Woche Dienstag schon wenige Tage später in den Verkauf gehen. Zum Verkaufsstart werden die Smartphones mit Android 12 in den Regalen liegen, aber wie sieht es in Zukunft aus? Ein Leaker will nun erfahren haben, dass Google das Update-Versprechen für die Smartphones weiter ausbaut – auf bis zu vier Jahre.



Abgesehen vom nach wie vor missglückten Android 12-Start können sich Pixel-Nutzer darauf verlassen, Android-Updates zuverlässig meist am ersten Tag nach der Veröffentlichung zu erhalten. Das gilt sowohl für die monatlichen Sicherheitsupdates als auch für die jährlichen Betriebssystem-Updates. Beides verspricht Google drei Jahre nach US-Verkaufsstart, was in der Android-Welt einige Zeit lang schon als Benchmark galt. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Mittlerweile haben sogar Massenhersteller wie Samsung Google in diesem Punkt überholt, sodass man natürlich nachlegen muss: Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass die Pixel 6-Smartphones fünf Jahre Android-Sicherheitsupdates erhalten werden und somit ein halbes Jahrzehnt mehr oder weniger sicher sind. Zuerst ging man davon aus, dass das auch für Betriebssystem-Updates gilt, aber das hat sich schnell als Wunschdenken herausgeholt.

Dennoch will man nachlegen und erhöht möglicherweise von drei Jahren auf vier Jahre. Möglicherweise deswegen, weil es bisher nicht offiziell bestätigt ist und die Formulierung einen gewissen Spielraum einräumt, der sich nicht unbedingt positiv auf die tatsächlichen Rollouts auswirken muss. Die fünf Jahre Sicherheitsupdates hingegen sind durch zahlreiche Leaks und offizielles Werbematerial bestätigt.









Die Pixel 6-Smartphones sollen “vier Betriebssystem-Updates” erhalten und fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Achtet auf die Formulierung, denn nur bei der zweiten Angabe ist von Jahren die Rede. Sollte Google also plötzlich zwei Android-Versionen pro Jahr veröffentlichen – wovon wir aber nicht ausgehen – wären es nur noch zwei Jahre. Dabei könnte schon das für kurz nach dem Pixel 6-Start erwartete Betriebssystem Android 12.1 ein Knackpunkt sein.

Dennoch gehen wir einfach einmal ganz naiv davon aus, dass die Formulierung keinen Einfluss hat, vielleicht einfach unüberlegt vom Leaker gewählt wurde oder dass sich Google in jedem Fall dazu entscheiden wird, vier Jahre lang Updates auszuliefern. Beim Pixel 6 würde das bedeuten, dass es 2025 noch das Update auf Android 16 gibt. Eine lange Zeit, in der die allermeisten Nutzer sicherlich sowieso schon ein neues Smartphone angeschafft haben. Und durch die fünf Jahre Sicherheitsupdate legt man praktisch weiter 12 Monate drauf, bis das Pixel 6 dann im Herbst 2026 endgültig zum alten Eisen gehört.

Einige Beobachter gehen sogar davon aus, dass man erst einmal vier Jahre bzw. Versionen verspricht und dann je nach Erfolg und Möglichkeiten des Tensor-SoC noch weitere Updates drauflegen könnte. Alles ist möglich.

» Google auf dem iPhone: Das Material Design wird wohl begraben – Google-Apps erhalten neue Oberflächen

» YouTube Music für Wear OS: Die Streamingplattform kommt nun auf viele weitere Smartwatches

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren