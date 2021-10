Google Chrome OS 94 ist da! Die letzte Version vor der Umstellung bringt neues Scannen-Feature (Screenshots)

Mehrere Wochen nach dem Release von Chrome 94 legt Google nun mit Chrome OS 94 nach, das die letzte Version vor der Umstellung auf den neuen Rhythmus sein wird. Das Update auf die jüngste Version bringt einige kleine Änderungen mit sich, die den Nutzern beim Scannen von Dokumenten helfen sollen, aber auch das Vorlesen von Texten verbessern kann. Außerdem lassen sich Apps automatisch wieder starten.



Google Chrome OS 94 ist da! Es wird der für einen längeren Zeitraum letzte Release sein, denn Chrome OS 95 wird übersprungen, um Ende November direkt mit Chrome OS 96 fortzufahren. Mehr Details zu diesen Änderungen findet ihr in diesem Artikel. Das ist aber natürlich nicht die einzige Änderung, sondern die Entwickler haben auch an anderer Stelle nachgelegt und bringen unter anderem eine verbesserte Sprachausgabe mit.

Text-to-Speech

Die Sprachausgabe unter Chrome OS soll nun noch flüssiger und natürlich wirken, woran man sehr lange gearbeitet hat und und nun eine ganze Reihe neuer Stimmen für einzelne Regionen veröffentlicht. Zum Start werden 25 Sprachen (darunter Deutsch) unterstützt, im Laufe der nächsten Zeit soll diese Liste um immer neue Sprachen erweitert werden.

To develop this feature, we worked with educators who specialize in dyslexia, as well as individuals with dyslexia. They shared that hearing text read out loud enhances comprehension – especially in an educational setting. By bringing natural-sounding voices to the feature, for example a local accent you’re used to, it’s also easier to follow along with the content being read and highlighted on screen.