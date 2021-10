Google Maps: Erste Local Guides erhalten Rabatte auf die Pixel 6-Smartphones oder Pixel Buds A-Kopfhörer

Die Google Maps Local Guides sind eine der größten Stärken der Kartenplattform und sorgen dafür, dass die Datenbanken immer weiter ausgebaut und stets aktuell gehalten werden. Weil sie diese Arbeit freiwillig erledigen, hält Google in unregelmäßigen Abständen Überraschungen oder Geschenke bereit – und nun ist es wieder soweit: Die ersten Local Guides erhalten einen 70 Dollar-Gutschein für das Pixel 6.



Es gab Zeiten, in denen die Google Maps Local Guides durch fleißige Arbeit eine ganze Reihe von Vorteilen abräumen konnten – doch das ist lange vorbei. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Millionen Local Guides und Google hat die Vorteile abseits von digitalen Abzeichen weitgehend zusammengestrichen. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungen, mit denen man den Local Guides Dankbarkeit zeigen möchte. Das sind manchmal Rabatte im Google Store oder Socken zu Weihnachten.

Nun wurde in den USA die nächste Runde gestartet, die möglicherweise auch hierzulande ankommen könnte: Man spendiert einigen Local Guides einen Gutschein in Höhe von 70 Dollar für das Pixel 6. Dieser Gutschein kann im Google Store eingelöst werden und ist immerhin bis Ende März 2022 gültig – man muss sich also nicht sofort entscheiden und kann eventuell weitere Aktionen miteinander kombinieren (zumindest ist das laut den Bedingungen nicht ausgeschlossen).

Der Gutschein kommt per Mail, sodass ihr einfach einmal die Augen offen halten und E-Mails von Google Maps nicht ungelesen verwerfen oder archivieren solltet. Bisher ist das nur aus den USA bekannt, aber oftmals kommen solche Aktionen mit einem zeitlichen Abstand von wenigen Wochen, manchmal nur Tagen, auch nach Deutschland. Solltet ihr einen solchen Gutschein erhalten, sagt gerne Bescheid.









Es ist nicht bekannt, ob man ein gewisses Mindestlevel erfüllen muss oder ob die Gutscheine wieder zufällig verteilt werden – was oftmals der Fall ist. Einige andere Nutzer berichten, dass sie stattdessen einen Gutschein für die neuen Pixel Buds A-Kopfhörer erhalten haben. Diese bekommen sie mit dem Gutschein immerhin 15 Prozent günstiger.

