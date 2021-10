Android 12: Samsung kündigt Update für die ersten Smartphones an – Rollout schon in wenigen Wochen

Google hat vor knapp zwei Wochen Android 12 veröffentlicht, das neue Betriebssystem aber nach wie vor noch nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Und während Googles Entwickler am Update für die eigenen Smartphones schrauben, tun das natürlich auch die anderen Hersteller: Nun hat Samsung den Rollout von Android 12 für Dezember in Aussicht gestellt – sollte also schon in wenigen Wochen beginnen.



Android 12 befindet sich derzeit in der Schwebe, denn das Betriebssystem wurde zwar Anfang Oktober offiziell veröffentlicht, ist als stabile Version aber auf keinem Smartphone nutzbar. Der normalerweise in Stein gemeißelte Rollout auf die Pixel-Smartphones blieb aus und soll erst “in einigen Wochen” starten, denn man schraubt offiziell noch an den letzten Details. Hinter vorgehaltener Hand könnte aber auch das Pixel 6 ein Grund sein.

Nun hat sich Samsung zu Wort gemeldet und geht davon aus, dass man das Update auf Android 12 im Monat Dezember ausrollen kann. Die Rede ist von “spätestens Dezember”. Das kann man nun als Weihnachtsgeschenk interpretieren, könnte aber auch beim ersten Kalendertürchen oder auch schon im November der Fall sein. Jedenfalls sehr bald. Samsung hatte schon im vergangenen Jahr am 2. Dezember mit dem Rollout auf die Flaggschiff-Smartphones begonnen und es ist anzunehmen, dass man diesen Zeitrahmen trotz der späten Veröffentlichung von Android 12 auch in diesem Jahr einhalten kann.

Es ist davon auszugehen, dass Samsung Google nicht zuvorkommen wird, aber dennoch sollte Google nun langsam Gas geben und die Pixel-Smartphones versorgen, bevor man sich dieses wichtige Argument verspielt. Samsungs Zeitrahmen ist sogar genauer als Googles “in einigen Wochen”, das bekanntlich eine sehr große Zeitspanne umfassen kann.

