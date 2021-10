Android 12 & Material You: Google Fotos bringt neue Widget-Formen auf den Homescreen (Screenshots)

Das mit Android 12 eingeführte Material You-Design kam in den letzten Wochen in sehr vielen Google-Apps und bei so mancher steht bereits das erste visuelle Update vor der Tür – nun auch bei Google Fotos. Das neue Widget lässt sich mit der jüngsten Version nun flexibler als zuvor gestalten und erlaubt es den Nutzern, aus einer Reihe von Formen zu wählen.



Das Material You-Design ist innerhalb einzelner Apps vor allem an farbigen Elementen und Akzentfarben sowie den abgerundeten Ecken zu erkennen. Auf dem Homescreen sieht das etwas anders aus, denn bei den Widgets dominieren vor allem sehr große farbige Flächen und neue Formen, die man bisher nicht gesehen hat. Während die allermeisten Widgets bisher rechteckig gewesen sind und vielleicht noch über Rundungen an den Ecken verfügten, darf es nun viel freier zugehen.

Das gilt nun auch für das Erinnerungen-Widget von Google Fotos, das die Fotos aus der Vergangenheit im Stories-Format direkt auf den Homescreen bringt. Bisher konnten Nutzer nur zwischen zwei Größen wählen, doch schon sehr bald lässt sich auch die Form anpassen. In einem Teardown wurden die folgenden Formen entdeckt, die in Kürze zu Auswahl stehen werden:

Fill (volle Breite)

Square (quadratisch)

Star (bisher nicht bekannt)

Circle (kreisrund)

Pill (flach und abgerundet wie die Suchleiste)

Flower (siehe Google Drive-Screenshot)









Im obigen Beispiel seht ihr die Widgets von Google Drive und vor allem YouTube Music, die die Richtung vorgeben und zeigen, was auch mit Google Fotos möglich sein wird. Dabei geht es nicht nur um die Form, sondern je nach Ausmaß auch um den Funktionsumfang und die verfügbaren Buttons oder weiteren Elemente zur Interaktion.

