Android Auto: Schneller in Fahrt kommen – Autostart für Google Assistant Driving Mode wird ausgerollt

Der Google Assistant Driving Mode ersetzt in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern die schon seit langer Zeit auf der Kippe stehende Smartphone-App Android Auto. Der Aufruf des neuen Modus kann schnell zur Herausforderung werden, doch nun soll ein Update dafür sorgen, dass die Nutzer schneller in Fahrt kommen: Ein neues Feature sorgt dafür, dass die App beim Losfahren automatisch gestartet wird.



Wir hatten kürzlich darüber berichtet, dass es keine Patentlösung zum Start des Google Assistant Driving Mode gibt und nach wie vor gibt es ein simples Icon für den Homescreen, mit dem sich der Modus aktivieren ließe. Aber dafür bringt das jüngste Update eine neue Einstellungsmöglichkeit mit, mit der der Assistant den Start selbst in die Hand nehmen kann. Dieser soll dafür sorgen, dass die App beim Losfahren selbst gestartet wird.

So wie es Android Auto bisher schon angeboten hat, kann durch die Bluetooth-Verbindung mit dem Infotainment-System der Modus automatisch gestartet werden. Dabei habt ihr die Wahl zwischen dem automatischen Start und einer einfachen Nachfrage, die sich bestätigen oder ablehnen lässt. Möchtet ihr das nicht, ist das Feature standardmäßig deaktiviert. In einigen Berichten ist die Rede davon, dass der Start erst bei Erkennung von Fahrbewegungen durchgeführt wird. Davon ist allerdings auf den Screenshots nicht die Rede und ich denke nicht, dass das sinnvoll wäre.

Das Update wird seit gestern ausgerollt und sollte in diesen Tagen bei vielen Nutzern ankommen. Ihr müsst also zuerst den Modus starten, was eine Herausforderung an sich ist, dann in die Einstellungen wechseln und dort die Option zum Autostart (Wortspiel) aktivieren.

