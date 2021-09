Android Auto: Smartphone-App wird in Kürze eingestellt – aber wie startet man Google Assistant Driving Mode?

Googles Infotainment-Plattform Android Auto befindet sich mal wieder im Wandel: In wenigen Wochen wird Android Auto für Smartphones eingestellt und durch den Google Assistant Driving Mode ersetzt, der bisher allerdings nur wenige Freunde hat. Das könnte auch daran liegen, dass kaum jemand weiß, wie man diesen Modus überhaupt starten kann. Google sollte dringend nachlegen.



Die Nutzung der Smartphone-Dienste im Auto ist für viele Menschen längst zum Standard geworden, sodass der Google Assistant, Google Maps, die diversen Musikstreamingplattformen und weitere Apps stets zur Verfügung stehen. Wer kein Infotainment-Display im Fahrzeug verbaut hat, muss auf den Modus aber nicht verzichten, denn Android Auto lässt sich auch auf dem Smartphone-Display verwenden. Dafür gibt es die mehrere Jahre alte App, die schon in Kürze eingestellt wird – rund um den Android 12-Release.

Android Auto für Smartphone-Displays wird vom Google Assistant Driving Mode beerbt, der vor gut zweieinhalb erstmals angekündigt wurde, mittlerweile zur Verfügung steht und schon sehr bald zum Standard erklärt wird. Die neue Oberfläche sieht zwar viel schicker aus, hat aber nur wenige Fans. Google hat bereits darauf reagiert und bringt seit wenigen Tagen eine aktualisierte Oberfläche auf viele Smartphones, doch das Problem beginnt schon sehr viel tiefer: Wie startet man diesen Modus?

Man sollte meinen, dass der Auto-Modus sehr leicht gestartet werden kann, denn immerhin hat man es oftmals eilig und möchte einfach losfahren. Doch das ist gar nicht so einfach möglich, denn trotz des baldigen Standards gibt es keinen direkten Weg, um den Google Assistant Driving Mode zu starten – das gilt selbst für versierte Nutzer, denen auch kompliziertere Wege normalerweise nicht fremd sind.









Während es für Android Auto ein App-Icon gibt, ist das beim Google Assistant Driving Mode nicht vorhanden. Der Modus wird von der Google-App gesteuert, die unter anderem auch Google Podcasts sowie Google Lens anbietet und dafür Icons zur Verfügung stellt. Ich muss sagen, dass ich selbst nicht weiß, wie dieser Modus gestartet wird. Ich habe ihn in der Vergangenheit mehrfach ausprobiert, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie ich an diese Stelle gelangt bin.

Aus der Android Auto-App heraus ist es nicht möglich, in der Google Maps Navigation ist nichts zu finden, der Google Assistant bietet keinen Shortcut für den Modus und selbst eine Sprachaufforderung oder die Eingabe in die Google-Suchleiste bringt keinen Erfolg. Es scheint fast so, als wenn der Modus derzeit noch sehr gut versteckt wird – obwohl die Nutzer ihn ja eigentlich verwenden soll. Derzeit bin Ich nicht in der Lage, den Modus auf meinem Smartphone zu starten. Gut möglich, dass es da Änderungen gegeben hat.

