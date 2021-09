Android 12 & Material You: So könnt ihr das neue Design unter Android 11 testen – Uhr macht es möglich (APK)

Google wird mit dem Start von Android 12 nicht nur viele neue Funktionen auf die Smartphones bringen, sondern auch das Material You-Design einführen, das als größtes Design-Update seit vielen Jahren gilt. Bisher lässt sich dieses nur mit der Android 12 Beta verwenden, doch eine frisch aktualisierte App bringt die modernisierte Oberfläche nun auch zu Android 11, sodass ihr es ausprobieren könnt.



Das Material You-Design gehört zu den wichtigsten Updates von Android 12 und wird zu Beginn untrennbar mit dem neuen Betriebssystem verbunden sein. Außerdem wird es im vollen Umfang wohl nur auf den Pixel-Smartphones nutzbar sein – zumindest in den ersten Monaten. Wer es ausprobieren möchte, benötigte bisher die Android 12 Beta sowie eine bereits aktualisierte App. Doch mit dem letzten Update der Google Uhr-App lässt sich das Ganze nun auch unter Android 11 testen.

Die neue Oberfläche der Uhr-App ist zwar kein riesiger Schritt, bringt aber immerhin die neuen ovalen oder runden Buttons mit, die doch sehr viel größer als bisher gehalten sind und in den voreingestellten Akzentfarben verwendet werden. Das Gleiche gilt für die Navigation am unteren Rand. Unter Android 11 müsst ihr allerdings auf die automatische Anpassung an die Hintergrundbildfarben verzichten und auch die schicken neuen Widgets sind nicht an Bord.

Möchtet ihr das ausprobieren, müsst ihr die Uhr-App per Sideload installieren. Denn das Update über den Play Store kommt unter Android 11 nicht an. Ladet die APK-Datei einfach bei APK Mirror herunter und installiert sie. Es behebt übrigens gleichzeitig den Wecker-Bug, der in den letzten Tagen viele Menschen wohl hat länger schlafen lassen. Hier geht es zum Download.

» Android: So lassen sich APK-Dateien über den Google Play Store teilen; in wenigen Schritten mit Nearby Share

» Android & Chrome OS Phone Hub: Pixel-Smartphones sollen Android-Apps auf Chromebooks übertragen

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren