Pixel 6: Googles neue Smartphones sollen schon in zwei Wochen starten – Präsentation Mitte September?

Es stehen viele neue Google-Produkte vor der Tür, darunter natürlich auch die Pixel 6-Smartphones, über die in den letzten Wochen bis auf wenige Details schon sehr vieles bekannt geworden ist. Nun will ein Leaker erfahren haben, dass Google die neuen Smartphones schon in zwei Wochen international auf den Markt bringen will. Das scheint zwar eher fraglich, doch bekanntlich ist an jedem Gerücht etwa Wahrheit.



Google hat erst vor wenigen Tagen das Pixel 5a vorgestellt, in der vergangenen Woche die Pixel Buds A auf den Markt gebracht und wenn es nach einem chinesischen Leaker geht, wird es schon zwei Wochen die nächste Präsentation geben. Laut einem Leak soll der Launch der Pixel 6-Smartphones schon am 13. September – also in genau zwei Wochen – stattfinden. Ob mit “Launch” die Präsentation, die Vorbestellung oder tatsächlich der Verkauf gemeint ist, bleibt allerdings offen. Letztes ist aber extrem unwahrscheinlich.

Das Datum erscheint unwahrscheinlich, doch mit Blick auf das vergangene Jahr steigt die Wahrscheinlichkeit plötzlich: Das Pixel 5 wurde am 30. September vorgestellt und weil Google in diesem Jahr unbedingt einen großen Erfolg landen möchte, könnte eine Präsentation noch vor dem iPhone 13 (erwartet für 14. September) eine interessante Überraschung sein. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, daraus noch ein Geheimnis zu machen, um Apple keine Reaktionsmöglichkeit zu geben. Auf der anderen Seite hat man ja gerade erst bemerkt, dass man nicht gegen Apple, sondern gegen die anderen Android-Hersteller “kämpft”.

Ich sehe die Wahrscheinlichkeit für den 13. September irgendwo bei 50/50, aber eher mit einer Tendenz zur Unwahrscheinlichkeit. Allerdings könnte der 13. September auch ein gutes Datum für Android 12 sein, das dann direkt auf dem Pixel 6 Premiere feiern könnte. Sollte es tatsächlich zu einer frühen Vorstellung kommen, müsste Google in den nächsten Tagen zu einer Präsentation einladen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

