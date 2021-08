Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder zum Internationalen Tag der Freundschaft (Download)

Am Freitag war der Internationale Tag der Freundschaft, der in diesem Jahr sein globales zehntes Jubiläum feiert und nun auch von Google aufgegriffen wurde: Besitzer eines aktuellen Pixel-Smartphones dürfen sich seit einigen Tagen über gleich drei neue Hintergrundbilder zum Thema Freundschaft freuen, die auf den Smartphones verwendet werden können. Alle anderen erhalten die Bilder in diesem Artikel zum Download.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Februar dieses Jahres jeden Monat mit neuen Wallpapern und hat auch im Juli keine Ausnahme gemacht: Im Rahmen der “Curated Culture”-Serie gibt es anlässlich des Freundschaftstags, der am 30. Juli zelebriert wurde, gleich drei neue Hintergrundbilder. Diese sind im Google-typischen Stil gehalten und vor allem für Kenner sofort als 2021er Google-Wallpaper zu erkennen. Dargestellt wird die Freundschaft von merkwürdigen Knet- oder Plastikfiguren. Erstellt wurden sie von Laurie Rowan.

Friends on Display: Let it be known, we cherish our friendships. We define who we are in relation to each other

Let it be known, we cherish our friendships. We define who we are in relation to each other Milkshakes: A couple of friends sharing a shake and a stroll. The simple yet fundamental pleasures of friendship

A couple of friends sharing a shake and a stroll. The simple yet fundamental pleasures of friendship Stargazing: Listless lounging on a summer’s night. Sharing thoughts under a starry sky

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich “Curated Culture”. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 2160 x 2400 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um perfekt auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

[9to5Google]

